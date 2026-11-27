El ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, participó de la apertura de ofertas para la construcción de la nueva sede del Ministerio Pupilar y de la Defensa en el Centro Judicial Monteros, en representación del gobernador Osvaldo Jaldo. La iniciativa busca ampliar el acceso a la justicia y acercar los servicios del Estado a los sectores más vulnerables del interior provincial.

La actividad estuvo encabezada por el ministro Pupilar y de la Defensa, Washington Navarro Dávila, y contó con la presencia del intendente de Monteros, Francisco “Panchito” Serra; los legisladores Francisco “Pancho” Serra y Alberto Olea; los concejales Adriana Boffano, Mauricio Ovejero y Belén Serra, e integrantes del Poder Judicial.

El proyecto contempla la construcción de un edificio de 2.315 metros cuadrados, donde funcionarán oficinas de atención civil, penal, niñez, penal juvenil, narcomenudeo y violencia. Según se informó durante el acto, el plazo previsto para la ejecución de los trabajos es de tres años.

Navarro Dávila destacó la importancia de continuar desarrollando infraestructura judicial en el interior de la provincia y señaló que la nueva sede permitirá brindar mayores servicios a quienes tienen dificultades para acceder a una defensa legal.

Por su parte, Amado valoró la decisión de instalar esta infraestructura en Monteros, teniendo en cuenta su ubicación estratégica y el alcance de su jurisdicción, que comprende localidades y comunas de Monteros, Simoca, Famaillá y Tafí del Valle.

El funcionario también destacó la política de descentralización impulsada por el Ministerio Pupilar y de la Defensa, que permite ampliar la presencia institucional y garantizar una atención más cercana a los ciudadanos.

El intendente Francisco Serra calificó la jornada como un día histórico para Monteros y resaltó que la obra no solo representa un avance en materia de infraestructura, sino también una oportunidad para generar empleo y garantizar más derechos. En tanto, el legislador Francisco Serra y el legislador Alberto Olea coincidieron en destacar la importancia de acercar los servicios de justicia a los sectores que más lo necesitan.

La apertura de ofertas marca el inicio de la etapa de evaluación de las propuestas presentadas, tras la cual se determinará la empresa encargada de ejecutar los trabajos.

La iniciativa se enmarca en las políticas de fortalecimiento institucional y desarrollo de infraestructura que lleva adelante el Gobierno de Tucumán, bajo la conducción del gobernador Osvaldo Jaldo.