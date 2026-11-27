Comenzó hoy el pago de los sueldos para los estatales tucumanos
Mirá el calendario completo del pago de los haberes para los empleados tucumanos.
Las fechas de cobro para el personal estatal tucumano comienzan el 27 de noviembre y finalizan el 5 de diciembre, según el área y el organismo al que pertenecen.
La Tesorería General de la Provincia, que depende de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Producción, informó el cronograma de pago de la parte proporcional (20%) y la parte complementaria (80%) del sueldo de noviembre para empleados estatales de la Provincia.
Cronograma del 20%
Viernes 27 de noviembre
- Sistema Provincial de Salud (Siprosa)
- Instituto Provincial de la Vivienda
- Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo
- Ente Único de Regulación de Servicios Públicos Provinciales (ERSEPT)
Sábado 28 de noviembre
- Seguridad (Departamento General de Policía – Dirección General de Institutos Penales)
- Administración Central
- Defensoría del Pueblo
- Tribunal de Cuentas
- Tribunal Fiscal de Apelación
- Dirección Provincial de Vialidad (DPV)
- Poder Legislativo
Martes 1 de diciembre
- Comunas rurales
- Poder Judicial (Centro Judicial Concepción – Centro Judicial Monteros – Corte Suprema de Justicia – Justicia de Paz Legal).
- Ministerio Público Fiscal
- Ministerio Pupilar y de la Defensa
- Municipios del interior
- Dirección de Recursos Hídricos
- Ente Autárquico Tucumán Turismo
- Ente Cultural de Tucumán
- Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (IPACYM)
- Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (SEPAPYS)
- Instituto de Desarrollo Productivo
- Ente de Infraestructura Comunitaria
- Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol
- Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa
Cronograma del 80%
Jueves 3 de diciembre
- Sistema Provincial de Salud (Siprosa)
- Instituto Provincial de la Vivienda
- Ente Único de Regulación de Servicios Públicos Provinciales (ERSEPT)
- Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres
- Sociedad Aguas del Tucumán
- Seguridad (Departamento General de Policía – Dirección General de Institutos Penales)
Viernes 4 de diciembre
- Dirección Provincial de Vialidad (DPV)
- Educación – Establecimientos provinciales (Escuelas provinciales – Repartición 18; escuelas secundarias transferidas – Reparticiones 25, 26 y 27)
- Administración Central
- Defensoría del Pueblo
- Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo
- Comunas rurales
- Tribunal de Cuentas
- Tribunal Fiscal de Apelación
- Jubilados fuera de convenio
- Renta vitalicia – Héroes de Malvinas
Sábado 5 de diciembre
- Poder Legislativo
- Poder Judicial (Centro Judicial Concepción – Centro Judicial Monteros – Corte Suprema de Justicia – Justicia de Paz Legal)
- Ministerio Público Fiscal
- Ministerio Pupilar y de la Defensa
- Municipios del interior
- Dirección de Recursos Hídricos
- Ente Autárquico Tucumán Turismo
- Ente Cultural de Tucumán
- Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (IPACYM)
- Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (SEPAPYS)
- Instituto de Desarrollo Productivo
- Ente de Infraestructura Comunitaria
- Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol
- Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa
- Educación – Establecimientos públicos de gestión privada (privados primarios, secundarios y terciarios transferidos)