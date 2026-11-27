

Según el pronóstico oficial del día, este viernes 27, la mínima será de 16°C y la máxima de 26°C. El cielo permanecerá con cielo cubierto en la mañana, con amenazas de lluvias. El viento corre a 22 km/h de dirección sudeste.

En la tarde continuarán posibles chaparrones, con 26°C, viento de 13 a 22 km/h del noreste. Mientras que hacia la noche, el tiempo mejorará con cielo parcialmente nublado, 23°C, viento de 7 a 12 km/h del noroeste y una probabilidad de precipitación de 0 a 10%.

El buen tiempo que inicia en la noche del viernes continuará el sábado en el día, aunque por la noche aumenta en un 40% la probabilidad de chaparrones aliados, al igual que el domingo.