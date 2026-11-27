El gobernador, Osvaldo Jaldo, mantuvo este jueves por la mañana una reunión de trabajo con los 93 delegados comunales de la provincia, de la que también participó el ministro del Interior, Darío Monteros. El encuentro dio continuidad a la reunión de gabinete ampliada que se realizó la semana pasada en el Salón Blanco de Casa de Gobierno, con la participación de ministros, secretarios de Estado, responsables de organismos descentralizados e intendentes.

“Cumplimos tres años de gestión y hoy pudimos hacer una evaluación de cada una de las jurisdicciones, no solo de las cosas que venimos haciendo, sino que nos queda un año de gobierno y tenemos que ver cómo terminamos obras que están comenzadas. Además, ver qué otros temas quedan por solucionar este año de gestión que nos resta como mandato”, dijo el Primer Mandatario luego del encuentro.

El Gobernador indicó que los delegados comunales expusieron la situación de sus respectivas jurisdicciones y plantearon las necesidades de cada localidad. “Hoy cada uno pudo conversar y exponer y conjuntamente con el ministro del Interior los escuchamos, tomamos nota”, expresó.

El escenario económico y la administración de los recursos

Otro de los ejes del encuentro fue el análisis de la situación económica nacional y su impacto en las finanzas provinciales y municipales. Jaldo advirtió sobre la reducción de los recursos disponibles y pidió a los delegados comunales mantener criterios de eficiencia en la administración del gasto.

“Tenemos un último año con muchas incertidumbres económicas a nivel nacional. Les explicamos que dentro de las incertidumbres que hay están Tucumán, las comunas y los municipios. O sea que tenemos que estar atentos a lo que pasa con la economía a nivel nacional, tenemos que ponerle mucho esfuerzo a la gestión el último año, tenemos que estar atentos a las variables económicas”, sostuvo.

Al referirse a la caída de la recaudación, explicó: “La recaudación viene bajando en los 24 distritos del país, baja el consumo, baja el IVA, baja la coparticipación a las provincias y hay menos recursos para distribuir”.

En ese marco, el mandatario remarcó la importancia del trabajo coordinado entre el Gobierno provincial y los gobiernos locales. “Hoy conversamos con los comisionados y les pedimos que, como hacemos en el Gobierno provincial, sean eficientes en la asignación del gasto, tenemos que seguir trabajando en equipo: los 93 delegados con los ministros del Poder Ejecutivo provincial como lo hicimos los tres primeros años”, afirmó.

Por último, Jaldo destacó el trabajo realizado durante los primeros tres años de gestión y planteó la necesidad de sostener la articulación institucional para completar los objetivos previstos.

“Hoy los vimos muy entusiasmados, pensando que en estos tres años que pasaron pudimos revertir muchas situaciones en el interior profundo de la provincia. Sabiendo que hicimos cosas pero que quedan mucho por hacer”, manifestó.

En esa línea, concluyó: “Tenemos ganas de consolidar este gran equipo institucional formado en octubre del 2023”.

El ministro de Interior, Darío Monteros, explicó que el encuentro permitió establecer los lineamientos de trabajo para el último tramo de la gestión. En ese sentido, señaló que el gobernador Osvaldo Jaldo planteó la necesidad de sostener la gestión, profundizar la prestación de los servicios básicos y avanzar con la finalización de las obras en ejecución.

“Se hizo un balance de estos tres años de gestión y se trazaron los lineamientos para esta última etapa, sin descuidar la gestión y profundizando todo lo que se pueda en la prestación de los servicios básicos indispensables para los vecinos. El gobernador transmitió una directiva muy clara: obra que se termina, obra que se comienza. Hay comunas que tienen dos o tres frentes de obra y se hará todo el esfuerzo para que esos trabajos concluyan antes de que finalicen los mandatos de los comisionados”, expresó.

Asimismo, Monteros indicó que se hizo especial hincapié en el cumplimiento de la presentación de los balances bimestrales ante el Tribunal de Cuentas. “Los comisionados comunales rinden cuentas cada dos meses, a través de los balances que presentan ante el Tribunal de Cuentas, donde informan sobre los gastos que realizan. Es importante aclararlo porque a veces se opina sobre la situación de las comunas sin tener en cuenta este mecanismo de control”, sostuvo.

Por último, el ministro señaló que también se abordó el escenario electoral de cara a los comicios del 9 de mayo de 2027. Al respecto, manifestó que los comisionados expresaron su acompañamiento a la fórmula de Osvaldo Jaldo y Miguel Acevedo y recordó que, en las elecciones legislativas de 2025, las comunas realizaron un importante aporte de votos al Partido Justicialista.

“Los comisionados expresaron un acompañamiento total a la reelección de Osvaldo Jaldo y Miguel Acevedo. El desafío es volver a aportar esos votos en 2027, en cada una de las comunas, que representan aproximadamente el 25% del padrón electoral”, concluyó.

El comisionado comunal de Choromoro, Luis Díaz, destacó el acompañamiento del Gobierno provincial a las comunas, tanto en materia de obras y servicios como en la provisión de herramientas y equipamiento para fortalecer las gestiones locales. “Con el gobernador Osvaldo Jaldo y el ministro de Interior, Darío Monteros, estamos llegando a cada lugar con respuestas y recursos necesarios para llevar adelante la gestión”, expresó.

En ese sentido, señaló que Choromoro recibió un camión, un tractor y un colectivo, además de equipamiento destinado a mejorar los servicios de la comuna. También mencionó el apoyo a las actividades deportivas y sociales, en particular a la liga de fútbol que reúne a clubes de distintas localidades de la zona, como Raco, Chuscha, La Higuera, Vipos y Tapia.

Díaz sostuvo que el acompañamiento provincial alcanzó distintas áreas de la comunidad, desde la prestación de servicios y la infraestructura hasta las actividades sociales y deportivas.

La comisionada comunal de Los Ralos, Ely Brandán, realizó un balance positivo de los tres años de gestión y destacó el trabajo articulado con el gobernador Osvaldo Jaldo y el ministro del Interior para fortalecer el desarrollo de la localidad.

“Me siento muy orgullosa de lo que venimos haciendo. No son solamente unas cuantas obras, sino 25 obras que demuestran que Los Ralos está creciendo”, expresó.

Asimismo, reafirmó su acompañamiento al proyecto político provincial y destacó el compromiso de la Comuna con las políticas sociales, la asistencia a las familias y los proyectos habitacionales.

“Los hechos hablan por sí solos. Seguimos trabajando para que el Estado esté presente y cerca de nuestra gente”, concluyó.

Finalmente, el comisionado de Taco Ralo, Paolo Luján, expresó: "Hicimos un balance positivo de los tres años de gestión. Es un orgullo pero hay que aclarar que esto es una decision política dentro de una crisis economica a nivel nacional y mundial".

"En nuestra comuna se hicieron muchas obras pero hay que seguir trabajando para el bien de nuestra comunidad", cerró.