

Personal de la Unidad de Investigaciones Criminales y Delitos Complejos La Reducción-Lules realizó un allanamiento en una vivienda de calle Belgrano al 100, en el marco de dos causas judiciales, y descubrió un espacio acondicionado como invernadero para el cultivo de marihuana.

La investigación se inició tras un episodio de intimidación pública y abuso de arma de fuego ocurrido en el Loteo Brancato, donde un grupo de personas habría efectuado disparos al aire y luego escapado en un automóvil.

A partir de tareas investigativas y análisis de cámaras de seguridad, los efectivos lograron identificar al presunto autor y localizar su domicilio.

Durante el procedimiento, además del invernadero, secuestraron un automóvil Fiat Siena, cartuchos calibre 9 mm, prendas de vestir, teléfonos celulares, dinero en efectivo y elementos destinados al cultivo.

Las investigaciones continúan bajo intervención de las fiscalías correspondientes.