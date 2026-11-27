Hoy inicia el pago de sueldos a estatales
Las fechas de cobro para el personal estatal tucumano comienzan el 27 de noviembre y finalizan el 5 de diciembre, según el área y el organismo al que pertenecen.
La Tesorería General de la Provincia, que depende de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Producción, informó el cronograma de pago de la parte proporcional (20%) y la parte complementaria (80%) del sueldo de noviembre para empleados estatales de la Provincia.
Cronograma del 20%
Viernes 27 de noviembre
- Sistema Provincial de Salud (Siprosa)
- Instituto Provincial de la Vivienda
- Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo
- Ente Único de Regulación de Servicios Públicos Provinciales (ERSEPT)
Sábado 28 de noviembre
- Seguridad (Departamento General de Policía – Dirección General de Institutos Penales)
- Administración Central
- Defensoría del Pueblo
- Tribunal de Cuentas
- Tribunal Fiscal de Apelación
- Dirección Provincial de Vialidad (DPV)
- Poder Legislativo
Martes 1 de diciembre
- Comunas rurales
- Poder Judicial (Centro Judicial Concepción – Centro Judicial Monteros – Corte Suprema de Justicia – Justicia de Paz Legal).
- Ministerio Público Fiscal
- Ministerio Pupilar y de la Defensa
- Municipios del interior
- Dirección de Recursos Hídricos
- Ente Autárquico Tucumán Turismo
- Ente Cultural de Tucumán
- Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (IPACYM)
- Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (SEPAPYS)
- Instituto de Desarrollo Productivo
- Ente de Infraestructura Comunitaria
- Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol
- Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa
Cronograma del 80%
Jueves 3 de diciembre
- Sistema Provincial de Salud (Siprosa)
- Instituto Provincial de la Vivienda
- Ente Único de Regulación de Servicios Públicos Provinciales (ERSEPT)
- Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres
- Sociedad Aguas del Tucumán
- Seguridad (Departamento General de Policía – Dirección General de Institutos Penales)
Viernes 4 de diciembre
- Dirección Provincial de Vialidad (DPV)
- Educación – Establecimientos provinciales (Escuelas provinciales – Repartición 18; escuelas secundarias transferidas – Reparticiones 25, 26 y 27)
- Administración Central
- Defensoría del Pueblo
- Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo
- Comunas rurales
- Tribunal de Cuentas
- Tribunal Fiscal de Apelación
- Jubilados fuera de convenio
- Renta vitalicia – Héroes de Malvinas
Sábado 5 de diciembre
Sistema Provincial de Salud (Siprosa)
- Instituto Provincial de la Vivienda
- Ente Único de Regulación de Servicios Públicos Provinciales (ERSEPT)
- Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres
- Sociedad Aguas del Tucumán
- Seguridad (Departamento General de Policía – Dirección General de Institutos Penales)
Viernes 4 de diciembre
- Dirección Provincial de Vialidad (DPV)
- Educación – Establecimientos provinciales (Escuelas provinciales – Repartición 18; escuelas secundarias transferidas – Reparticiones 25, 26 y 27)
- Administración Central
- Defensoría del Pueblo
- Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo
- Comunas rurales
- Tribunal de Cuentas
- Tribunal Fiscal de Apelación
- Jubilados fuera de convenio
- Renta vitalicia – Héroes de Malvinas
Sábado 5 de diciembre
- Poder Legislativo
- Poder Judicial (Centro Judicial Concepción – Centro Judicial Monteros – Corte Suprema de Justicia – Justicia de Paz Legal)
- Ministerio Público Fiscal
- Ministerio Pupilar y de la Defensa
- Municipios del interior
- Dirección de Recursos Hídricos
- Ente Autárquico Tucumán Turismo
- Ente Cultural de Tucumán
- Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (IPACYM)
- Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (SEPAPYS)
- Instituto de Desarrollo Productivo
- Ente de Infraestructura Comunitaria
- Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol
- Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa
- Educación – Establecimientos públicos de gestión privada (privados primarios, secundarios y terciarios transferidos)