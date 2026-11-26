La Justicia de Tucumán prohibió a cuatro estudiantes conservar, publicar o compartir material íntimo de un compañero, luego de que le quitaran su celular sin consentimiento, accedieran a sus archivos personales y difundieran contenido privado entre otros alumnos de un colegio de la provincia. La resolución también responsabilizó a los padres de los adolescentes involucrados y advirtió que podrían recibir multas económicas si incumplen la orden judicial.

La medida fue dictada por el juez Agustín Vidal, titular del Juzgado en lo Civil y Comercial Común de la VI Nominación, en el marco de una demanda por daños y perjuicios presentada por la familia del estudiante afectado.

Según consta en la causa, cuatro alumnos se apoderaron del teléfono de un compañero sin su autorización, ingresaron a sus archivos personales y compartieron contenido de carácter íntimo con otros estudiantes de la institución.

Ante la gravedad de lo ocurrido, el magistrado dispuso una medida urgente para impedir que las imágenes continuaran circulando y evitar que el adolescente sufriera nuevas situaciones de exposición.

Los padres podrían recibir multas si se vuelve a difundir el material

La resolución judicial prohíbe expresamente a los cuatro adolescentes involucrados conservar, publicar, reenviar o divulgar el contenido íntimo de la víctima.

Además, el juez ordenó a sus padres garantizar el cumplimiento de la medida en el marco de sus responsabilidades parentales.

En caso de desobediencia, podrían aplicarse astreintes, es decir, multas económicas progresivas destinadas a exigir el cumplimiento de la orden.

El magistrado fundamentó su decisión en el principio del interés superior del niño, contemplado en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

El colegio debió realizar talleres de concientización

La Justicia también dispuso medidas dentro del establecimiento educativo para prevenir nuevos episodios de difusión de contenido privado sin consentimiento.

La institución recibió un plazo de diez días hábiles para organizar talleres individuales y grupales, con la participación del gabinete psicopedagógico, docentes y directivos.

Las actividades estuvieron destinadas a explicar las consecuencias de compartir material íntimo y promover el respeto por la privacidad de los estudiantes.

Según la información difundida, los talleres se realizaron procurando evitar la revictimización del adolescente afectado. Posteriormente, las autoridades escolares presentaron un informe al tribunal para acreditar el cumplimiento de lo dispuesto.

El juez rechazó separar a los estudiantes

En su resolución, Vidal descartó establecer una prohibición de acercamiento entre los alumnos involucrados, al considerar que una medida de ese tipo podría afectar el derecho a la educación y generar situaciones de estigmatización.

También rechazó ordenar pericias psicológicas urgentes sobre la víctima, debido a que entendió que la gravedad de los hechos ya estaba acreditada y que someter al adolescente a nuevos exámenes podría provocarle un estrés innecesario.

"En mi interpretación sistémica del Derecho, el interés superior de los niños, niñas y adolescentes involucrados debe ser la ’brújula’ de toda decisión judicial que los involucre", expresó el magistrado.

En ese sentido, agregó que "lejos de intentar mecanismos de alejamiento de los adolescentes involucrados, debe instarse desde la judicatura a la pacificación del conflicto".

La intervención judicial busca impedir nuevas divulgaciones del material privado y promover, mediante el acompañamiento de los equipos educativos, la reflexión sobre las consecuencias de estas conductas entre los adolescentes.