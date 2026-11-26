La Agremiación Tucumana de Educadores Provinciales (ATEP) inauguró su nueva hostería en Amaicha del Valle, un establecimiento que amplía la infraestructura turística de la localidad y suma nuevos servicios para los trabajadores de la educación, sus familias y el público en general.

La obra, ubicada frente a la plaza principal de Amaicha del Valle, fue concretada con recursos propios de la institución, provenientes de los aportes mensuales de sus afiliados. Este logro representa el resultado del esfuerzo colectivo y una inversión que también contribuye al desarrollo turístico de los Valles Calchaquíes.

El ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, participó de la ceremonia en representación del gobernador Osvaldo Jaldo. Durante la jornada, destacó la importancia de las iniciativas que permiten ampliar los servicios, fortalecer las instituciones y generar nuevas oportunidades para las comunidades del interior.

Con esta inauguración, ATEP suma una nueva sede a su red de establecimientos, que ya cuenta con hosterías en Tafí del Valle y San Pedro de Colalao, ampliando su propuesta de servicios y beneficios.

Del acto participaron el intendente de Tafí del Valle, Francisco Caliva; el delegado comunal de Amaicha del Valle, Paul Caillou; el secretario general de ATEP, Hugo Brito; la secretaria adjunta, Nora Yenard; la concejal de Monteros y secretaria de Turismo y Acción Social de ATEP, Rosana "Bony" Chabán; autoridades del Ministerio de Educación; representantes de la Unión de Docentes Tucumanos (UDT) y de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), y miembros de la comunidad.

La inauguración se enmarca en las políticas impulsadas por el Gobierno de Tucumán, bajo la conducción del gobernador Osvaldo Jaldo, para fortalecer las instituciones, promover el desarrollo turístico y acompañar las iniciativas que generan beneficios y crecimiento en las distintas localidades de la provincia.