Un episodio de violencia de género ocurrido durante la madrugada de este viernes 27 movilizó a efectivos de la Comisaría de León Rouges. Una mujer de 46 años denunció haber sido agredida por su pareja, quien posteriormente fue encontrado herido en su domicilio tras autolesionarse con un arma blanca.

Según las primeras informaciones, alrededor de las 5.30 se recibió un llamado telefónico que solicitaba presencia policial en una vivienda del barrio 45 Viviendas. Al llegar, los efectivos entrevistaron la mujer agredida, quien presentaba lesiones visibles en distintas partes del cuerpo y manifestó haber mantenido una discusión con su pareja.

Ante la situación, se solicitó asistencia médica y una ambulancia trasladó a la mujer al Hospital Regional General Lamadrid de Monteros. De acuerdo con el informe médico, ingresó por Shock Room con politraumatismo facial y dos escoriaciones en la base del cuello. Se encontraba hemodinámicamente estable y permanecía en observación.

Posteriormente, el personal policial se dirigió al domicilio del hombre ubicado en la zona de calles Cazadores y Necochea, donde lo encontró en el patio con heridas que se habría provocado con un arma blanca. Se solicitó asistencia médica y otra ambulancia lo trasladó al mismo hospital.

El hombre presentaba múltiples lesiones en el tórax y el abdomen, además de una herida en el antebrazo izquierdo. Según el parte médico, también se encontraba hemodinámicamente estable y bajo observación.

Por disposición de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad y la Integridad Física del Centro Judicial Monteros, se ordenó trabajar conforme al protocolo vigente y preservar los lugares para las pericias de la División Laboratorio Sur y Criminalística Oeste.

Asimismo, la autoridad judicial dispuso que no se adopten medidas privativas de libertad contra el agresor hasta tanto la mujer preste declaración.

La causa contempla dos actuaciones: una por lesiones, con Rodríguez como víctima y López como acusado, y otra por tentativa de suicidio, en la que López figura como víctima y causante. La investigación continúa para establecer las circunstancias de lo ocurrido.