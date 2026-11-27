Monteros Vóley ya está en Rosario para afrontar el Tour 3 de la Liga de Voleibol Argentina. El equipo tucumano llegó ayer mediodía y por la tarde realizó su primera práctica en el Club Sonder, con la mirada puesta en el compromiso de hoy frente a Boca Juniors.

Bajo la conducción de Leonardo Patti, el plantel desarrolló trabajos técnicos y tácticos, además de ajustar detalles de cara al primer partido ante el Xeneize en la jornada de esta mañana y anoche.

Para este Tour, el entrenador contará con Santiago Longo, Salvador Mansilla, Lucas Díaz, José Díaz, Maximiliano Geysels, Santiago Aulisi, Gonzalo Pereyra, Martino Moyano, Nayuan Ruiz, Patricio Alderete, Nahuel García y Joaquín Villarreal.

El primer desafío será este viernes 27ante Boca Juniors. Luego, el Naranja se medirá con Waiwen el sábado 28 y cerrará su participación frente a San Lorenzo el domingo 29.

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