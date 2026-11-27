De lunes a viernes, entre las 10.30 y las 14.30, una fila de personas se forma sobre Santiago del Estero al 800, en San Miguel de Tucumán. No se trata de una celebración religiosa, sino de quienes esperan para conversar con Luisa Victoria López, una mujer de 84 años que asegura dedicar su vida a rezar por personas enfermas y brindarles ayuda espiritual.

Sentada en un pequeño banco, con una manta y algunos papeles, Luisa escucha a quienes llegan, toma sus nombres y domicilios y, según cuenta, pide por ellos a distintos santos. Algunas personas se acercan desde localidades tucumanas, mientras que otras realizan viajes desde lugares más alejados.

La mujer afirma que comenzó con esta actividad cuando tenía apenas 11 años. Recuerda que entonces sentía que podía reconocer a personas con malas intenciones o que transmitían energías perjudiciales. Con el paso del tiempo, interpretó esa experiencia como una misión que debía continuar.

“Yo tengo una misión. Veía a las personas que eran de mala fe. Entonces yo les decía que se alejaran”, recordó en diálogo con La Gaceta. Con los años, comenzó a recibir consultas por problemas de salud, dolores, dificultades familiares y laborales, y situaciones que quienes la visitan relacionan con las llamadas malas energías. Luisa sostiene que su intención es ayudar y que no acepta pedidos para perjudicar a otras personas.

“Hay mucha gente que está en la cama, no se puede levantar, no está bien, se siente muy mal. Entonces hay que liberarla”, explicó. También aseguró que no busca conocer el futuro y que rechaza a quienes le piden que intervenga para que a otra persona le vaya mal.

Para sus rezos, dice recurrir a San Miguel Arcángel y San Benito, a quienes encomienda la protección y el bienestar de quienes la consultan. Cuando se trata de animales enfermos, afirma que pide la intercesión de San Roque.

Como parte de su práctica, solicita el nombre y el domicilio de la persona por la que debe rezar. Escribe esos datos en pequeños papeles que conserva durante un mes y luego quema. “Yo los trabajo el mes entero y después les prendo fuego. Para que se queme toda la porquería que hayan hecho”, relató.

Entre sus recomendaciones también menciona la limpieza de las viviendas con creolina, desde el interior hacia la salida, y la colocación de un rosario bendito en cada una de las cuatro esquinas de la casa. Según su interpretación, estas acciones permiten alejar las malas energías.

Durante las jornadas, Luisa está acompañada por dos mujeres a quienes presenta como sus nietas postizas. Ellas reconocen que, por su edad, preferirían que dejara de atender, aunque aseguran que respetan su decisión.

“No queremos que ella siga haciendo esto porque ya es una señora grande, pero viene por voluntad. Siempre nos dice que quiere ayudar a la gente”, contó Belén Villafañe.

Según explicó, Luisa lleva más de 45 años frecuentando ese sector de la ciudad y la actividad forma parte de su rutina. Antes permanecía desde temprano hasta la noche, pero ahora su entorno procura que las jornadas sean más cortas.

Sus acompañantes también aclararon que no establece un precio por la ayuda que brinda y que las contribuciones son voluntarias. “Si le dan, le dan a ella. A veces le llevan plata, otras veces ropa o comida, pero ella no cobra”, señaló María Lucía Juárez Juliolo. Además, rechazaron los comentarios en redes sociales que sugieren que la familia obtiene un beneficio económico de esta actividad y remarcaron que la acompañan para que no esté sola.

A pocos metros del lugar se encuentra la parroquia del Inmaculado Corazón de María. Sin embargo, el párroco, el padre Amadeo Tonello, aclaró que Luisa no tiene ningún vínculo con la institución ni con la Iglesia Católica.

“Nosotros no fomentamos ni el curanderismo ni la superstición. Esa señora no tiene nada que ver con la Iglesia Católica ni con la parroquia”, afirmó.

El sacerdote también cuestionó las promesas de curación que se realizan por fuera de los tratamientos médicos. Sostuvo que la recuperación de las personas debe buscarse a través de los canales de la medicina y no mediante prácticas de curanderismo.

En ese sentido, recordó que el Catecismo de la Iglesia Católica advierte sobre la superstición y la atribución de poderes mágicos a determinadas prácticas religiosas. “Nosotros pedimos con humildad a Dios nuestra curación, pero no buscamos la realización mágica de una curación”, expresó.

Mientras tanto, cada mañana la fila vuelve a formarse sobre Santiago del Estero. Luisa escucha, anota nombres y reza por quienes llegan hasta ella. A sus 84 años, asegura que no piensa abandonar esa rutina mientras pueda hacerlo: “Hasta que muera quiero ayudar a la gente”.