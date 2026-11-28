El Xeneize logró establecer diferencias desde el comienzo y se quedó con los dos primeros parciales por 25-18 y 25-17. Monteros intentó encontrar respuestas para cambiar el desarrollo del partido y mostró una mejor versión en el tercer set, donde llevó la definición a un cierre muy ajustado. Sin embargo, Boca consiguió imponerse por 28-26 y selló el triunfo en sets corridos.

En el plano individual, Nahuel García fue el máximo anotador del Naranja con 13 puntos. También se destacaron Gonzalo Pereyra, con 9 unidades, y Maximiliano Geysels, con 5 puntos.

Las estadísticas mostraron diferencias importantes en el rendimiento ofensivo. Boca consiguió 43 puntos de ataque frente a los 30 de Monteros y también fue superior en bloqueo, con 9 puntos contra 3 del conjunto tucumano.

Por su parte, el Naranja registró un 52% de recepción positiva, por encima del 33% conseguido por el equipo xeneize. Sin embargo, esa diferencia no alcanzó para compensar la contundencia ofensiva del rival.

Monteros Vóley continuará mañana con su participación en el Tour 3, ante Waiwen desde las 15:00 Hs.