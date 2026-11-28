Monteros Vóley vuelve a salir a la cancha este sábado en Rosario. Desde las 15, los dirigidos por Leonardo Patti enfrentarán a Waiwen, en un partido correspondiente a la octava fecha del Tour 3 de la Liga de Voleibol Argentina.

El conjunto monterizo buscará recuperarse y sumar una victoria frente al representante patagónico, en una jornada importante para continuar su camino en la competencia.

Para este compromiso, Patti tendrá a todos sus jugadores disponibles. La nómina del Naranja está integrada por Santiago Longo, Salvador Mansilla, Lucas Díaz, José Díaz, Maximiliano Geysels, Santiago Aulisi, Gonzalo Pereyra, Martino Moyano, Nayuan Ruiz, Patricio Alderete, Nahuel García y Joaquín Villarreal.

Será una nueva oportunidad para que Monteros Vóley encuentre regularidad y vuelva a mostrar su mejor versión en la Superliga Argentina.