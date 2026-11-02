Horarios de los cementerios de Monteros por el Día de los Fieles Difuntos
El 2 de noviembre, el Cementerio del Norte y el Cementerio del Oeste del municipio permanecerán abiertos de 7:00 a 19:00 horas. La medida se implementa con motivo de la conmemoración.
[Cementerio del Norte]
La Municipalidad de Monteros informó el esquema de atención de los cementerios del municipio con motivo del Día de los Fieles Difuntos.
Según lo comunicado por la Municipalidad, el domingo 2 de noviembre el Cementerio del Norte y el Cementerio del Oeste atenderán en horario extendido de 7:00 a 19:00 horas.
La disposición tiene como objetivo ordenar el ingreso y la permanencia de visitantes en ambos predios del municipio durante la jornada de conmemoración, que registra mayor concurrencia.
La Municipalidad recordó la importancia de respetar las normas de convivencia, higiene y cuidado de las instalaciones en los cementerios del municipio.