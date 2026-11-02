lunes 2 de noviembre de 2026
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2 Nov 2026

Horarios de los cementerios de Monteros por el Día de los Fieles Difuntos

El 2 de noviembre, el Cementerio del Norte y el Cementerio del Oeste del municipio permanecerán abiertos de 7:00 a 19:00 horas. La medida se implementa con motivo de la conmemoración.

Cementerio del Norte

[Cementerio del Norte]

La Municipalidad de Monteros informó el esquema de atención de los cementerios del municipio con motivo del Día de los Fieles Difuntos.

Según lo comunicado por la Municipalidad, el domingo 2 de noviembre el Cementerio del Norte y el Cementerio del Oeste atenderán en horario extendido de 7:00 a 19:00 horas.

La disposición tiene como objetivo ordenar el ingreso y la permanencia de visitantes en ambos predios del municipio durante la jornada de conmemoración, que registra mayor concurrencia.

La Municipalidad recordó la importancia de respetar las normas de convivencia, higiene y cuidado de las instalaciones en los cementerios del municipio.

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