Horarios de los cementerios de Monteros por el Día de los Fieles Difuntos

La Municipalidad de Monteros informó el esquema de atención de los cementerios del municipio con motivo del Día de los Fieles Difuntos.

Según lo comunicado por la Municipalidad, el domingo 2 de noviembre el Cementerio del Norte y el Cementerio del Oeste atenderán en horario extendido de 7:00 a 19:00 horas.

La disposición tiene como objetivo ordenar el ingreso y la permanencia de visitantes en ambos predios del municipio durante la jornada de conmemoración, que registra mayor concurrencia.

La Municipalidad recordó la importancia de respetar las normas de convivencia, higiene y cuidado de las instalaciones en los cementerios del municipio.