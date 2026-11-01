Boca y River paralizan el fútbol argentino: hora, TV y posibles formaciones del Superclásico en la Bombonera

El fútbol argentino vivirá una nueva edición del Superclásico, uno de los partidos más esperados del calendario. Boca llega con el objetivo de conseguir una victoria que le permita volver a liderar la tabla anual, mientras que River necesita sumar de a tres para mantener sus aspiraciones de clasificarse a la Copa Libertadores.

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena buscará aprovechar la localía y el buen momento futbolístico que atraviesa. Del otro lado, el conjunto de Leonardo Ponzio intentará dar el golpe en territorio xeneize y quedarse con un triunfo clave para sus objetivos.

De acuerdo con las posibles formaciones, Boca saldría a la cancha con Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera y Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar y Milton Delgado; Sebastián Villa, Leonel Flores y Miguel Merentiel.

Por su parte, River podría formar con Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi y Marcos Acuña; Lucas Silva, Tobías Andrada y Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán.

El árbitro principal será Nicolás Ramírez, quien tendrá a Maximiliano Del Yesso y Pablo González como asistentes. Silvio Trucco estará a cargo del VAR.

El Superclásico comenzará a las 15 y podrá verse por TNT Sports y ESPN Premium. La expectativa crece entre los hinchas de ambos equipos, en una jornada que tendrá a Boca y River como protagonistas de la atención futbolística del país.