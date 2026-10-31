El Niño podría intensificarse desde noviembre: Tucumán prepara un operativo preventivo ante posibles lluvias intensas

Tucumán comenzó a reforzar las medidas de prevención ante la posible incidencia del fenómeno climático de El Niño, que tendría su período de mayor impacto entre noviembre de 2026 y enero de 2027.

Desde Defensa Civil provincial se lleva adelante un trabajo articulado con municipios, comunas y diferentes organismos del Estado para mejorar la capacidad de respuesta frente a eventuales contingencias meteorológicas.

El director de Defensa Civil, Ramón Imbert, destacó la importancia de fortalecer la organización territorial y garantizar respuestas rápidas ante posibles situaciones de riesgo.

"Es clave el trabajo, la respuesta rápida, la respuesta local, tanto en comunas como en municipios", expresó en declaraciones a LG Play.

Qué se espera para Tucumán

De acuerdo con las previsiones de los organismos científico-técnicos, noviembre, diciembre y enero serían los meses de mayor incidencia de El Niño.

Sin embargo, todavía existe incertidumbre sobre la magnitud que podría alcanzar el fenómeno en la provincia y sus consecuencias concretas.

Imbert explicó que la situación actual de Tucumán es diferente a la de otras regiones del país, especialmente el noreste argentino (NEA), donde los efectos del fenómeno ya son más visibles.

"Por ahora es de bajo impacto, no tiene nada que ver con lo que es el NEA, pero hay que estar atento", advirtió el funcionario.

Cómo se prepara la provincia

El operativo preventivo contempla la participación de Defensa Civil, el Ministerio de Salud, Obras Públicas, el Siprosa, municipios, comunas, instituciones voluntarias y organizaciones no gubernamentales.

La planificación apunta a mejorar la coordinación institucional, fortalecer los canales de comunicación y preparar los mecanismos de respuesta ante posibles emergencias.

Según explicó Imbert, las tareas de articulación comenzaron a fines de marzo, mientras que las acciones de comunicación y concientización se intensificaron alrededor del 10 de octubre.

Qué recomendaciones debe seguir la población

Desde Defensa Civil solicitaron evitar preocupaciones innecesarias, pero mantenerse informados y prestar atención a las advertencias meteorológicas.

Entre las principales recomendaciones se encuentra seguir los reportes y alertas oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), especialmente durante los próximos meses.

También se busca reforzar la difusión de recomendaciones mediante las redes sociales, los canales oficiales del Gobierno provincial y los medios de comunicación.

Mientras se acerca el trimestre previsto de mayor incidencia de El Niño, las autoridades mantienen el seguimiento de las condiciones climáticas y avanzan con los preparativos para reducir los riesgos ante eventuales lluvias intensas y otras contingencias.

Información elaborada sobre el informe publicado por Contexto Tucumán.