Secuestraron 48 kilos de cocaína en la ruta 307: la droga estaba oculta en una camioneta que iba hacia Simoca

Un operativo de Gendarmería Nacional permitió secuestrar aproximadamente 48 kilos de cocaína que eran transportados ocultos en una camioneta sobre la ruta provincial 307, en Tucumán. El vehículo había partido desde Cafayate, Salta, y tenía como destino la ciudad de Simoca.

El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Sección Monteros, dependiente del Escuadrón 71 Aguilares, quienes interceptaron la pick up durante un control y detectaron irregularidades en el sector ubicado detrás del asiento del acompañante.

Durante la inspección, los gendarmes observaron que la alfombra de esa zona había sido removida. La situación despertó sospechas y motivó una revisión más exhaustiva del vehículo.

Al profundizar el control, los uniformados descubrieron un compartimiento oculto entre la pared que separa la cabina de pasajeros de la caja de la camioneta. En su interior encontraron 45 paquetes que contenían cocaína, con un peso total aproximado de 48 kilogramos.

Tras el hallazgo, la droga fue secuestrada y el conductor quedó detenido a disposición de la Justicia.

Hasta el momento, no se brindaron detalles sobre el origen de la sustancia ni sobre el destino final que tendría la carga. El procedimiento permitió sacar de circulación una importante cantidad de droga que era trasladada por una ruta tucumana.