La zafra sigue en marcha: varios ingenios prevén seguir moliendo

Con más de 23 millones de toneladas de caña molida y más de 430 millones de litros de alcohol producidos en el país, la zafra avanza en un escenario diferente al de años anteriores debido a las inclemencias climáticas.

El Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol de Tucumán (IPAAT) informa el avance de la zafra al 29 de octubre. La presente campaña se desarrolla en un contexto diferente al de años anteriores debido a las inclemencias climáticas adversas, que afectaron las tareas de cosecha y molienda.

Asimismo, la presente campaña registra un inicio más tardío que en años anteriores. A la fecha, todos los ingenios de la provincia permanecen en zafra y algunos informaron que podrian extender la molienda hasta fines de noviembre e incluso durante diciembre, si el clima lo permite. Este escenario contrasta con el observado a igual fecha de la zafra 2025, cuando doce ingenios ya habían concluido sus actividades.

En Tucumán, actualmente doce ingenios están moliendo caña de azúcar, y los restantes informaron que retomaran a la brevedad con el desarrollo de su molienda.

Según los datos productivos informados por los ingenios al IPAAT, la zafra en Tucumán con 177 días presenta un avance del 82%, respecto a lo estimado por la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC), de 19.650.000 de toneladas de caña de azúcar.

Hasta la fecha, se han molido 16.071.092 toneladas de caña bruta. En cuanto a la producción de azúcar físico, se registró un total de 1.257.248 toneladas. En este valor se incluyen la suma de los diferentes tipos de azúcares cristalizados que se producen en los ingenios:

- azúcar blanco común tipo A (831.369 toneladas)

- azúcar crudo (251.394 toneladas),

- azúcar orgánico (39.424 toneladas),

-azúcar refinado (135.061 toneladas).

La campaña de producción de alcohol avanza con 9 destilerías activas. Hasta la fecha, se han elaborado 263.519.526 litros de alcohol hidratado y 164.989.692 litros de alcohol anhidro / deshidratado (bioetanol), que se utilizan para la mezcla con naftas.

Avance de zafra - Salta y Jujuy

En conjunto, la zafra de Salta y Jujuy lleva 170 días desde su inicio y de acuerdo con los datos informados al IPAAT, los 5 ingenios llevan moliendo 6.970.127 toneladas de caña bruta, lo que representa un avance de zafra del 93% con respecto a las estimaciones de materia prima disponible informadas por entidades que representan a los ingenios de dichas provincias.

En cuanto la producción de azúcar físico, se produjeron un total de 417.025 toneladas.

La campaña de producción alcohol avanza con 5 destilerías activas. Hasta la fecha, se han elaborado 167.426.025 litros de alcohol hidratado y 119.922.171 litros de alcohol deshidratado – anhidro (bioetanol), que se utilizan para la mezcla con naftas.

Datos productivos Argentina

Con los datos consolidados de Tucumán, Salta y Jujuy, la zafra argentina registra hasta la fecha un total de 23.041.219 toneladas caña molida bruta, una producción 1.674.273 toneladas de azúcar físico, 430.945.551 litros de alcohol hidratado y 284.911.863 de alcohol anhidro.