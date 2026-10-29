Monteros busca crear su propio mate: lanzaron un concurso para diseñar una pieza que represente a la ciudad

Monteros lanzó un concurso para elegir el diseño de un mate que represente la identidad cultural de la ciudad. La iniciativa busca promover la creatividad local y crear una pieza que refleje la historia, el paisaje, el patrimonio y las tradiciones monterizas.

La convocatoria está dirigida a personas mayores de 18 años y contempla la participación de artesanos, diseñadores y vecinos interesados en aportar una propuesta original. La iniciativa se enmarca en la Ordenanza N.º 1.257, sancionada por el Honorable Concejo Deliberante en junio de 2025 y promulgada mediante el Decreto N.º 448.

Según las bases del concurso, cada participante podrá presentar una única propuesta, acompañada por una descripción que detalle sus características y los materiales utilizados. El mate deberá elaborarse con materiales naturales, como calabaza, madera u otros similares, y el diseño tendrá que ser original e inédito, sin haber sido presentado anteriormente en otros concursos ni reproducir diseños ajenos.

Además, las propuestas podrán incorporar elementos vinculados con la historia, la cultura, el paisaje, el patrimonio y las tradiciones de Monteros, siempre que mantengan una relación con la identidad local.

La inscripción podrá realizarse de manera online, mediante el correo electrónico [email protected], o presencialmente en la Oficina de Información Turística, ubicada en Colón 33. En ambos casos, se deberán completar los datos personales y consignar un número de contacto.

Sin embargo, la participación quedará formalizada únicamente cuando se cumplan las dos etapas: la inscripción y la presentación física de la propuesta. Los diseños deberán entregarse de manera presencial en la Oficina de Información Turística, de 8 a 13 y de 17 a 21. El plazo de presentación se extenderá hasta el 6 de noviembre.

La evaluación estará a cargo de un jurado especializado integrado por tres miembros: un profesional del arte, diseño o artesanías; un representante de una institución de Monteros y un comerciante. Se tendrán en cuenta la originalidad, el uso de materiales naturales y la vinculación del diseño con la identidad cultural de la ciudad.

La propuesta seleccionada recibirá un certificado de reconocimiento municipal, tendrá una exposición pública y contará con una edición especial del Mate Monterizo, que contempla la entrega de un lote de mates al ganador. Además, el diseño elegido será reconocido oficialmente como “Mate Monterizo” y pasará a formar parte del patrimonio cultural e institucional de la ciudad.

El anuncio del ganador y la entrega del reconocimiento se realizarán el 10 de noviembre, durante el acto por el Día de la Tradición, previsto en la plaza Bernabé Aráoz.

Con esta iniciativa, Monteros busca sumar un nuevo símbolo de identidad local, construido a partir de la creatividad y la participación de su propia comunidad.