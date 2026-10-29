Monteros avanza con la limpieza del espacio aéreo para reducir la contaminación visual





La Municipalidad de Monteros continúa con el operativo de limpieza del espacio aéreo mediante el retiro de cables en desuso y elementos instalados en postes y fachadas del municipio.

Las tareas se realizan en distintos sectores del municipio y tienen como objetivo el ordenamiento del tendido aéreo.

La acumulación de cables sin uso genera contaminación visual y puede representar un riesgo por desprendimientos, sobrecarga en postes y obstrucciones. Su retiro permite reducir la posibilidad de incidentes en la vía pública, facilitar tareas de mantenimiento y mejorar la visibilidad y circulación en el municipio.

La Municipalidad informó que el trabajo se desarrolla de manera conjunta con empresas prestadoras de servicios de telecomunicaciones e internet: Arlab, Supercanal, Universo ISP, Cerronet, LyM y Telecom.

El operativo forma parte de las acciones de ordenamiento urbano que ejecuta la Municipalidad en el territorio de la ciudad.