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29 Oct 2026

Monteros avanza con la limpieza del espacio aéreo para reducir la contaminación visual

El operativo incluye el retiro de cables en desuso en el municipio. La medida apunta a ordenar el tendido aéreo, disminuir riesgos y mejorar el entorno urbano.



La Municipalidad de Monteros continúa con el operativo de limpieza del espacio aéreo mediante el retiro de cables en desuso y elementos instalados en postes y fachadas del municipio.

Las tareas se realizan en distintos sectores del municipio y tienen como objetivo el ordenamiento del tendido aéreo.

La acumulación de cables sin uso genera contaminación visual y puede representar un riesgo por desprendimientos, sobrecarga en postes y obstrucciones. Su retiro permite reducir la posibilidad de incidentes en la vía pública, facilitar tareas de mantenimiento y mejorar la visibilidad y circulación en el municipio.

La Municipalidad informó que el trabajo se desarrolla de manera conjunta con empresas prestadoras de servicios de telecomunicaciones e internet: Arlab, Supercanal, Universo ISP, Cerronet, LyM y Telecom.

El operativo forma parte de las acciones de ordenamiento urbano que ejecuta la Municipalidad en el territorio de la ciudad.

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