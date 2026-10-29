Monteros avanza con la limpieza del espacio aéreo para reducir la contaminación visual
El operativo incluye el retiro de cables en desuso en el municipio. La medida apunta a ordenar el tendido aéreo, disminuir riesgos y mejorar el entorno urbano.
La Municipalidad de Monteros continúa con el operativo de limpieza del espacio aéreo mediante el retiro de cables en desuso y elementos instalados en postes y fachadas del municipio.
Las tareas se realizan en distintos sectores del municipio y tienen como objetivo el ordenamiento del tendido aéreo.
La acumulación de cables sin uso genera contaminación visual y puede representar un riesgo por desprendimientos, sobrecarga en postes y obstrucciones. Su retiro permite reducir la posibilidad de incidentes en la vía pública, facilitar tareas de mantenimiento y mejorar la visibilidad y circulación en el municipio.
La Municipalidad informó que el trabajo se desarrolla de manera conjunta con empresas prestadoras de servicios de telecomunicaciones e internet: Arlab, Supercanal, Universo ISP, Cerronet, LyM y Telecom.
El operativo forma parte de las acciones de ordenamiento urbano que ejecuta la Municipalidad en el territorio de la ciudad.