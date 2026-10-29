Los gremios tucumanos adhieren a la jornada de duelo y movilización por el femicidio de Nancy Godoy

Los gremios docentes ATEP, SADOP y AMET anunciaron su adhesión al paro nacional docente convocado para este jueves 29 de octubre, en el marco de una jornada nacional de duelo y movilización impulsada por organizaciones sindicales de todo el país.

La medida fue convocada para reclamar el esclarecimiento de la muerte de Nancy Estela Godoy, docente de la provincia de Corrientes, cuyo fallecimiento generó una profunda conmoción en la comunidad educativa nacional.

Desde ATEP informaron además que participarán de una movilización prevista para las 11:00 horas en Plaza Independencia, en San Miguel de Tucumán, acompañando la convocatoria realizada a nivel nacional por CTERA.

A través de un comunicado, el gremio exigió una investigación "exhaustiva y transparente" que permita determinar responsabilidades y garantizar justicia, al tiempo que reclamó mejores condiciones de seguridad y protección para los trabajadores de la educación.

La medida de fuerza también cuenta con el acompañamiento de otros sindicatos docentes nucleados en la CGT, entre ellos SADOP, AMET, UDA y CEA, que declararon la jornada de duelo y paro nacional bajo la consigna "Justicia por Nancy".

Los gremios sostienen que la protesta busca visibilizar la necesidad de garantizar condiciones laborales seguras y dignas para quienes ejercen la docencia en todo el país.

Se prevé que la adhesión al paro impacte en el normal dictado de clases en establecimientos educativos públicos y privados de Tucumán, aunque el alcance de la medida dependerá del acatamiento de los trabajadores en cada institución.