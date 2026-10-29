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29 Oct 2026

Concepción: tres allanamientos por comercialización de estupefacientes, dos aprehendidos y secuestro de droga

Los procedimientos fueron realizados por DIDROP Sur en tres domicilios de la ciudad. Se secuestró cocaína, marihuana, celulares, una balanza de precisión y un automóvil. Interviene la Justicia.


Personal de la División Drogas Peligrosas Sur (DIDROP SUR) realizó tres allanamientos en la ciudad de Concepción, en el marco de una investigación por comercialización de estupefacientes.

Los procedimientos se llevaron a cabo bajo directivas judiciales.

En un domicilio ubicado en Uspallata y República de Siria, fue aprehendida una mujer de 33 años. Se secuestraron 16 envoltorios con sustancia compatible con cocaína y dos teléfonos celulares.

En República de Siria al 1500, fue aprehendido un hombre de 35 años. Se secuestró un trozo compacto con sustancia compatible con cocaína, un envoltorio con la misma sustancia, sustancia compatible con marihuana, un teléfono celular y un automóvil Renault 9.

En calle Cedros e Hipólito Yrigoyen, se secuestró un trozo compacto con sustancia compatible con marihuana, 75 envoltorios con sustancia compatible con cocaína y una balanza de precisión.

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