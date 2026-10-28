¡Sorpresa en Monteros! La Sole apareció en el gimnasio municipal y revolucionó a todos

Monteros tuvo una visita inesperada: Soledad Pastorutti, una de las artistas más populares de la música argentina, apareció de sorpresa en el gimnasio municipal, donde se encuentra el escenario Antonio Acosta del festival Monteros de la Patria, Fortaleza del Folclore

La cantante llegó acompañada por integrantes de las áreas de Turismo de la Provincia y de la Municipalidad de Monteros. Su presencia no pasó inadvertida para quienes se encontraban en el predio, muchos de ellos realizando actividad física o caminando por el lugar.

Durante aproximadamente 40 minutos, La Sole recorrió distintos sectores del predio. Caminó por el escenario, tanto por la parte superior como por los espacios de abajo, y también visitó la zona de los camarines y otros rincones vinculados con la organización del festival.

En ese recorrido, se encontró con vecinos que la reconocieron y se acercaron a saludarla. La artista se mostró muy amable, se sacó fotos y conversó con quienes tuvieron la oportunidad de compartir unos minutos con ella. Patricio Carmona, quien compartió la foto, destacó la amabilidad de la artista santafesina. "Recorrió todo lo que es el escenario del festival", dijo por su parte el Dr. Federico Baumann, quien también aparece en la foto compartida por Carmona.

La escena sorprendió a los presentes, que no esperaban encontrarse con una figura de su trayectoria en un espacio habitual para caminar, hacer deporte o disfrutar de las instalaciones municipales.

Según trascendió, la artista estaría trabajando en un documental y habría elegido Monteros como uno de los lugares para visitar. La ciudad tiene un significado especial en su recorrido artístico, ya que fue una de las paradas que formaron parte de sus primeros pasos en la música.

Por el momento, no se conocieron más detalles sobre el proyecto audiovisual ni sobre el motivo específico de su visita. Sin embargo, su paso por el gimnasio municipal dejó una anécdota inesperada para los monterizos: quienes salieron a caminar o hacer actividad física terminaron compartiendo un momento con La Sole.