El Gobierno de Milei confirmó que facilitó la fuga de Flávio Bolsonaro a Estados Unidos

El Gobierno de Javier Milei confirmó que Flávio Bolsonaro ingresó a la Argentina junto a su familia antes de partir rumbo a Estados Unidos en un avión privado desde Puerto Iguazú. El episodio generó una fuerte polémica política por las circunstancias del traslado y la posible intervención de funcionarios del oficialismo.

Según la información difundida, el dirigente brasileño cruzó la frontera terrestre durante la noche del martes a bordo de una camioneta de una empresa de turismo de su país. Junto a su esposa y sus dos hijas, realizó los trámites migratorios en el paso internacional Tancredo Neves, en la provincia de Misiones.

La Dirección Nacional de Migraciones informó que el grupo ingresó a las 22.50 y que sus integrantes presentaron documentación válida para viajar, sin registrar impedimentos legales para entrar al territorio argentino.

Tras completar los trámites, la familia se dirigió al aeropuerto de Puerto Iguazú, donde la esperaba un avión privado Gulfstream G400, matrícula LV-JQW, perteneciente a la empresa Baires Fly. De acuerdo con la información publicada, un patrullero de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) escoltó el traslado hasta la terminal aérea.

La aeronave despegó a las 0.21 del miércoles con destino a Estados Unidos, luego de realizar una escala técnica en Guayaquil, Ecuador.

La controversia se intensificó por la presencia en Puerto Iguazú de Santiago Caputo, asesor presidencial, quien habría viajado a la ciudad el lunes por la noche. Según las versiones difundidas, Caputo habría utilizado la misma aeronave que posteriormente trasladó a Bolsonaro, un dato que alimentó las sospechas sobre una posible coordinación del operativo.

El procedimiento ya había generado interrogantes durante el martes, después de que trascendieran detalles sobre el avión privado que esperaba en Iguazú. Inicialmente, Migraciones había señalado que no registraba el ingreso de la familia Bolsonaro y que no tenía información sobre un plan de vuelo que contemplara su traslado. La posterior confirmación del ingreso y la partida reavivó las críticas y las dudas sobre cómo se organizó la operación.

En paralelo, medios brasileños informaron sobre un supuesto respaldo de funcionarios de Estados Unidos al traslado. Desde el Departamento de Estado estadounidense, según declaraciones citadas por agencias internacionales, se indicó que se emitirían visas para Bolsonaro y su familia y que se les permitiría ingresar al país.

El presidente estadounidense, Donald Trump, había afirmado horas antes que desconocía el paradero del dirigente brasileño, aunque mencionó que había escuchado que se encontraba en Argentina.

La salida de Bolsonaro y la presencia de Caputo en Misiones abrieron un nuevo frente de discusión política entre Argentina, Brasil y Estados Unidos. Por el momento, los datos oficiales confirmaron el ingreso legal de la familia al país y su posterior partida en un vuelo privado, mientras las versiones sobre la participación de funcionarios argentinos continúan generando controversia.