La Provincia anunció el cronograma de sueldos de octubre para empleados públicos
Las fechas de cobro para el personal estatal tucumano comienzan el 28 de octubre y finalizan el 6 de noviembre, según el área y el organismo al que pertenecen.
La Tesorería General de la Provincia, que depende de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Producción, informó el cronograma de pago de la parte proporcional (20%) y la parte complementaria (80%) del sueldo de octubre para empleados estatales de la Provincia.
Parte proporcional (20%)
Miércoles 28 de octubre
- Sistema Provincial de Salud (Siprosa)
- Instituto Provincial de la Vivienda
- Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo
- Ente Único de Regulación de Servicios Públicos Provincial (Ersept)
Jueves 29 de octubre
- Seguridad (Departamento General de Policía - Dirección General de Institutos Penales)
- Administración Central
- Defensoría del Pueblo
- Tribunal de Cuentas
- Tribunal Fiscal de Apelación
- Dirección Provincial de Vialidad (DPV)
- Poder Legislativo
Viernes 30 de octubre
- Comunas Rurales
- Poder Judicial (Centro Judicial Concepción - Centro Judicial Monteros - Corte Suprema de Justicia - Juzgados de Paz Legal)
- Ministerio Público Fiscal
- Ministerio Pupilar y de la Defensa
- Municipios del Interior
- Dirección de Recursos Hídricos
- Ente Autárquico Tucumán Turismo
- Ente Cultural de Tucumán
- Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (Ipacym)
- Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (Sepapys)
- Instituto de Desarrollo Productivo
- Ente de Infraestructura Comunitaria
- Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol
- Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa
Parte complementaria (80%)
Miércoles 4 de noviembre
- Sistema Provincial de Salud (Siprosa)
- Instituto Provincial de la Vivienda
- Ente Único de Regulación de Servicios Públicos Provincial (Ersept)
- Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres
- Sociedad Aguas del Tucumán
- Seguridad (Departamento General de Policía - Dirección General de Institutos Penales)
Jueves 5 de noviembre
- Dirección Provincial de Vialidad (DPV)
- Educación Establecimientos Provinciales (Escuelas Provinciales - Repartición 18 Escuelas Secundarias Transferidas Repartición 25 - Escuelas Secundarias Transferidas Repartición 26 - Escuelas Secundarias Transferidas Repartición 27)
- Administración Central
- Defensoría del Pueblo
- Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo
- Comunas Rurales
- Tribunal de Cuentas
- Tribunal Fiscal de Apelación
Viernes 6 de noviembre
- Jubilados fuera de convenio
- Renta Vitalicia - Héroes de Malvinas
- Poder Legislativo
- Poder Judicial (Centro Judicial Concepción - Centro Judicial Monteros - Corte Suprema de Justicia - Juzgados de Paz Legal)
- Ministerio Público Fiscal
- Ministerio Pupilar y de la Defensa
- Municipios del Interior
- Dirección de Recursos Hídricos
- Ente Autárquico Tucumán Turismo
- Ente Cultural de Tucumán
- Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (Ipacym)
- Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (Sepapys)
- Instituto de Desarrollo Productivo
- Ente de Infraestructura Comunitaria
- Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol
- Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa
- Educación Establecimientos Públicos de Gestión Privada (Privados Primarios, Secundarios, Terciarios Transferidos)