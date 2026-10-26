La Provincia anunció el cronograma de sueldos de octubre para empleados públicos

La Tesorería General de la Provincia, que depende de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Producción, informó el cronograma de pago de la parte proporcional (20%) y la parte complementaria (80%) del sueldo de octubre para empleados estatales de la Provincia.

Parte proporcional (20%)

Miércoles 28 de octubre

- Sistema Provincial de Salud (Siprosa)

- Instituto Provincial de la Vivienda

- Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo

- Ente Único de Regulación de Servicios Públicos Provincial (Ersept)

Jueves 29 de octubre

- Seguridad (Departamento General de Policía - Dirección General de Institutos Penales)

- Administración Central

- Defensoría del Pueblo

- Tribunal de Cuentas

- Tribunal Fiscal de Apelación

- Dirección Provincial de Vialidad (DPV)

- Poder Legislativo

Viernes 30 de octubre

- Comunas Rurales

- Poder Judicial (Centro Judicial Concepción - Centro Judicial Monteros - Corte Suprema de Justicia - Juzgados de Paz Legal)

- Ministerio Público Fiscal

- Ministerio Pupilar y de la Defensa

- Municipios del Interior

- Dirección de Recursos Hídricos

- Ente Autárquico Tucumán Turismo

- Ente Cultural de Tucumán

- Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (Ipacym)

- Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (Sepapys)

- Instituto de Desarrollo Productivo

- Ente de Infraestructura Comunitaria

- Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol

- Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa

Parte complementaria (80%)

Miércoles 4 de noviembre

- Sistema Provincial de Salud (Siprosa)

- Instituto Provincial de la Vivienda

- Ente Único de Regulación de Servicios Públicos Provincial (Ersept)

- Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres

- Sociedad Aguas del Tucumán

- Seguridad (Departamento General de Policía - Dirección General de Institutos Penales)

Jueves 5 de noviembre

- Dirección Provincial de Vialidad (DPV)

- Educación Establecimientos Provinciales (Escuelas Provinciales - Repartición 18 Escuelas Secundarias Transferidas Repartición 25 - Escuelas Secundarias Transferidas Repartición 26 - Escuelas Secundarias Transferidas Repartición 27)

- Administración Central

- Defensoría del Pueblo

- Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo

- Comunas Rurales

- Tribunal de Cuentas

- Tribunal Fiscal de Apelación

Viernes 6 de noviembre

- Jubilados fuera de convenio

- Renta Vitalicia - Héroes de Malvinas

- Poder Legislativo

- Poder Judicial (Centro Judicial Concepción - Centro Judicial Monteros - Corte Suprema de Justicia - Juzgados de Paz Legal)

- Ministerio Público Fiscal

- Ministerio Pupilar y de la Defensa

- Municipios del Interior

- Dirección de Recursos Hídricos

- Ente Autárquico Tucumán Turismo

- Ente Cultural de Tucumán

- Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (Ipacym)

- Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (Sepapys)

- Instituto de Desarrollo Productivo

- Ente de Infraestructura Comunitaria

- Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol

- Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa

- Educación Establecimientos Públicos de Gestión Privada (Privados Primarios, Secundarios, Terciarios Transferidos)