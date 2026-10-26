Día y horario en el que la lluvia se despide, en esta semana

El Servicio Meteorológico Nacional informa que durante la nueva semana solo se tendrán dos días de lluvia: martes y miércoles. Luego la temperatura subirá unos grados, pero el cielo permanecerá nublado.

Hoy en el departamento Monteros:

En cuanto a las marcas térmicas para hoy, seran las siguientes: 10° de mínima y 23° de máxima que podría llegar al mediodía. La humedad es del 74%. El viento llegará del norte a 12 km/h y la visibilidad es de 1.5 km