lunes 26 de octubre de 2026
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26 Oct 2026

Día y horario en el que la lluvia se despide, en esta semana

Las marcas térmicas para hoy, seran las siguientes: 10° de mínima y 23° de máxima.

El Servicio Meteorológico Nacional informa que durante la nueva semana solo se tendrán dos días de lluvia: martes y miércoles. Luego la temperatura subirá unos grados, pero el cielo permanecerá nublado.

Hoy en el departamento Monteros:

En cuanto a las marcas térmicas para hoy, seran las siguientes: 10° de mínima y 23° de máxima que podría llegar al mediodía. La humedad es del 74%. El viento llegará del norte a 12 km/h y la visibilidad es de 1.5 km

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