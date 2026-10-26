Alerta amarilla por tormentas en Tucumán: cuándo llegan y qué zonas serán afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo por tormentas para gran parte de Tucumán, con fenómenos previstos a partir de la noche del miércoles 28 de octubre.

Según el organismo, se esperan lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que podrían estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo.

El informe estima valores de precipitación acumulada de entre 20 y 40 milímetros, aunque esos registros podrían ser superados de manera puntual.

El alerta comprende los departamentos Burruyacú, Capital, Cruz Alta, Famaillá, Graneros, La Cocha, Leales, Simoca, Trancas y Yerba Buena. También incluye las zonas bajas de Chicligasta, Juan Bautista Alberdi, Lules, Monteros, Río Chico y Tafí Viejo.

Ante estas condiciones, se recomienda evitar salir si no es necesario, no sacar la basura y mantener limpios los desagües para prevenir anegamientos. También es importante cerrar puertas y ventanas, asegurar los objetos que puedan ser desplazados por el viento y mantenerse alejado de las aberturas durante las tormentas.

En caso de que ingrese agua a la vivienda, se aconseja desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico, siempre que sea seguro hacerlo. Si las tormentas sorprenden a una persona al aire libre, debe buscar refugio en un edificio, una vivienda o un vehículo cerrado.

Las autoridades recomiendan mantenerse informados a través de los canales oficiales y seguir las medidas de prevención mientras continúe la inestabilidad meteorológica.