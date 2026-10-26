Alerta amarilla por tormentas en Tucumán: cuándo llegan y qué zonas serán afectadas
El Servicio Meteorológico Nacional anticipó tormentas desde la noche del miércoles 28 de octubre en gran parte de la provincia. Podrían registrarse lluvias intensas, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo por tormentas para gran parte de Tucumán, con fenómenos previstos a partir de la noche del miércoles 28 de octubre.
Según el organismo, se esperan lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que podrían estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo.
El informe estima valores de precipitación acumulada de entre 20 y 40 milímetros, aunque esos registros podrían ser superados de manera puntual.
El alerta comprende los departamentos Burruyacú, Capital, Cruz Alta, Famaillá, Graneros, La Cocha, Leales, Simoca, Trancas y Yerba Buena. También incluye las zonas bajas de Chicligasta, Juan Bautista Alberdi, Lules, Monteros, Río Chico y Tafí Viejo.
Ante estas condiciones, se recomienda evitar salir si no es necesario, no sacar la basura y mantener limpios los desagües para prevenir anegamientos. También es importante cerrar puertas y ventanas, asegurar los objetos que puedan ser desplazados por el viento y mantenerse alejado de las aberturas durante las tormentas.
En caso de que ingrese agua a la vivienda, se aconseja desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico, siempre que sea seguro hacerlo. Si las tormentas sorprenden a una persona al aire libre, debe buscar refugio en un edificio, una vivienda o un vehículo cerrado.
Las autoridades recomiendan mantenerse informados a través de los canales oficiales y seguir las medidas de prevención mientras continúe la inestabilidad meteorológica.