El papa León XIV confirmó su visita a la Argentina: llegará en noviembre y recorrerá tres ciudades

El papa León XIV confirmó este lunes que visitará la Argentina en noviembre y despejó las dudas que se habían generado sobre el viaje luego de la operación pulmonar a la que fue sometido recientemente.

“Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida”, expresó el Pontífice en un mensaje publicado en sus redes sociales, en el que también manifestó su deseo de que la gira permita fortalecer los vínculos entre las comunidades y renovar el compromiso de anunciar el Evangelio.

La visita a la Argentina está prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, en el marco de un viaje apostólico por Sudamérica que también comprenderá Uruguay y Perú. Según el cronograma anunciado, León XIV desarrollará actividades religiosas e institucionales en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

La agenda del Papa en la Argentina

El Pontífice llegará a Buenos Aires el domingo 8 de noviembre. Durante esa jornada tiene previsto participar de una ceremonia de bienvenida, visitar el monumento al general José de San Martín y reunirse con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada.

El lunes 9 visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, y celebrará una misa en el Monumento a los Españoles, en el barrio porteño de Palermo. También mantendrá encuentros con representantes del mundo del trabajo, líderes religiosos y miembros de la Iglesia argentina.

El martes 10 viajará a Córdoba, donde encabezará una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar y mantendrá un encuentro con obispos, sacerdotes y agentes pastorales. Luego regresará a Buenos Aires para participar de una vigilia con jóvenes.

La última jornada de su visita será el miércoles 11 de noviembre. Ese día, el Papa tiene previsto visitar un complejo penitenciario y celebrar una misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, antes de partir rumbo a Perú.

La recuperación permitió ratificar el viaje

La confirmación se produjo después de la preocupación generada por la reciente intervención quirúrgica del Papa. Según la información difundida por el Vaticano, los controles médicos mostraron una evolución favorable y los profesionales que lo atienden no encontraron contraindicaciones para realizar el viaje previsto.

Desde la Santa Sede señalaron que León XIV retomó progresivamente sus actividades y continúa siguiendo las recomendaciones médicas para priorizar su recuperación.

Con la ratificación de la visita, avanzan los preparativos para recibir al Pontífice en la Argentina, en una gira que tendrá como ejes los encuentros con las comunidades católicas, las celebraciones religiosas y las reuniones con autoridades y representantes de distintos sectores de la sociedad.