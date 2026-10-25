A un motociclista se le cruzó un caballo en Los Sosa y chocó: lucha por su vida en el hospital Padilla

Un motociclista de 29 años lucha por su vida luego de protagonizar un grave accidente de tránsito al chocar contra un caballo en la ruta provincial 344, a la altura del kilómetro 3,5, en la localidad de Los Sosa, departamento Monteros.

El siniestro ocurrió alrededor de las 20.20. Según el informe policial, la víctima fue identificada como Ariel Edgardo Alderete, con domicilio en el barrio Ampliación Ibatín de Monteros, quien circulaba en una motocicleta Zanella de 150 cilindradas, de color negro y sin dominio visible.

De acuerdo con lo manifestado por un transeúnte, el motociclista habría colisionado contra un caballo que, al momento de la llegada del personal policial, ya no se encontraba en el lugar.

Tras el impacto, Alderete fue trasladado inicialmente al hospital local para recibir atención médica. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, posteriormente fue derivado al Hospital Padilla, en San Miguel de Tucumán.

El joven fue intervenido quirúrgicamente durante la madrugada y permanece internado en terapia intensiva. Según la información del nucleo familiar, presenta lesiones que afectan el páncreas y parte del hígado, por lo que su estado es delicado.

Mientras tanto, se iniciaron las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias en las que se produjo el accidente.