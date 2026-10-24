Las Harley-Davidson llegan por primera vez a Monteros: habrá caravana y exposición

Monteros se prepara para recibir por primera vez a las emblemáticas motocicletas Harley-Davidson. El legislador Francisco “Pancho” Serra anunció que un grupo de motociclistas eligió la ciudad para hacer una parada en su recorrido y compartir con los vecinos una exhibición de sus máquinas.

La propuesta tendrá lugar este sábado 24 de octubre e incluirá una visita al Museo de la Caña de Azúcar, una caravana por calle Colón y una exposición en la plaza Bernabé Aráoz.

De acuerdo con el cronograma difundido por Serra, las actividades comenzarán a las 12.30 con la visita al museo. A las 13.30, los motociclistas realizarán una caravana por calle Colón, mientras que desde las 14 se exhibirán las Harley-Davidson en la plaza principal.

El encuentro contará además con la presencia de Ana Mercedes Franchi, conocida como “La India”, integrante de El Garage TV.

El legislador invitó a la comunidad monteriza y a los vecinos de localidades cercanas a participar de la propuesta, que permitirá conocer de cerca estas reconocidas motocicletas.

Según informó Serra, la actividad no se suspenderá por lluvia.