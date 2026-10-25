Monteros Voley va por la gloría en el rugby desarrollo de Tucumán: juega por el oro esta tarde

Los Alisos RC y Monteros Vóley se enfrentarán este domingo desde las 16 para definir al campeón del Torneo Clausura Desarrollo de rugby. La final se disputará en la cancha de San Isidro N.º 1 y será dirigida por Carlos Pinto.

El encuentro pondrá frente a frente a dos equipos que lograron llegar a la última instancia del campeonato y buscarán cerrar la temporada con la consagración en Primera División.

Para Monteros Vóley, la definición representa la posibilidad de coronar un año marcado por cambios deportivos e institucionales. El conjunto monterizo disputó 19 partidos oficiales durante la temporada, con un saldo de 16 victorias, y sumó otros cuatro encuentros amistosos. De esta manera, acumuló 23 partidos a lo largo del año.

Uno de los responsables de ese recorrido fue Martín Riera, quien asumió como entrenador durante la última semana de enero. Tras desarrollar su carrera como jugador y técnico en Los Tarcos, aceptó el desafío de incorporarse al rugby de Desarrollo, una categoría que hasta entonces conocía poco.

El entrenador explicó que una de sus primeras tareas fue adaptar los entrenamientos a un plantel con distintos niveles de experiencia, con el objetivo de que todos los jugadores pudieran participar y mejorar su rendimiento. “Lo que estábamos buscando nosotros como equipo era tener rodaje y competencia”, señaló Riera al analizar el camino recorrido durante la temporada.

Un crecimiento que va más allá de los resultados

El proceso también tuvo un componente institucional. Matías González García, capitán del equipo, destacó las transformaciones que atravesó el club y el compromiso de los jugadores para acompañar esa etapa.

“Se hizo un gran cambio, un gran trabajo, tanto en lo institucional como en lo deportivo”, expresó. Según explicó, la llegada de un nuevo entrenador y los cambios en la comisión directiva contribuyeron a modificar la mentalidad del plantel.

González García también valoró el impacto de ese proceso en las divisiones formativas, que comenzaron a ganar protagonismo dentro de la estructura del club. “Fue algo muy positivo para nosotros, porque eran divisiones que no las veníamos teniendo en tanta consideración y ahora de a poquito van creciendo”, sostuvo.

Con ese recorrido, Monteros Vóley afrontará la final ante Los Alisos con la posibilidad de cerrar la temporada con un título y consolidar el trabajo realizado durante el año.

Además, el proyecto tendrá continuidad en 2027, ya que Riera confirmó que seguirá al frente del plantel.