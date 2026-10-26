Famaillá: retuvieron motocicletas e identificaron personas durante un operativo preventivo
Efectivos de la Unidad Regional Oeste llevaron adelante durante la madrugada un operativo de prevención en distintos sectores de la ciudad de Famaillá, con controles vehiculares y recorridos destinados a reforzar la seguridad y el cumplimiento de las normas de tránsito.
Las tareas incluyeron puestos de control fijos y móviles, además de patrullajes en diferentes puntos de la jurisdicción. Como resultado del procedimiento, se concretó la retención preventiva de varias motocicletas por infracciones a la Ley Nacional de Tránsito N.º 24.449, en el marco de los controles de seguridad vial realizados por el personal policial.
Asimismo, varias personas fueron trasladadas para control de identidad y averiguación de antecedentes, conforme a lo establecido en el artículo 152 inciso 2 del Código Procesal Penal de Tucumán.
Las autoridades adelantaron que los controles continuarán desarrollándose en distintos puntos de la ciudad y de la jurisdicción de la Unidad Regional Oeste.