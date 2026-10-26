Lula da Silva derrotó a Flávio Bolsonaro y gobernará Brasil por cuarta vez

Luiz Inácio Lula da Silva se impuso en el balotaje presidencial de Brasil frente al senador Flávio Bolsonaro y obtuvo un cuarto mandato no consecutivo al frente del país sudamericano.

El líder del Partido de los Trabajadores alcanzó el 51,76% de los votos, frente al 48,24% obtenido por su rival, hijo del expresidente Jair Bolsonaro. El resultado marcó un nuevo capítulo en la política brasileña, atravesada por una profunda división entre ambos espacios.

La definición llegó después de una primera vuelta en la que Flávio Bolsonaro había terminado por delante de Lula. El resultado obligó al oficialismo a intensificar su campaña para captar nuevos apoyos y asegurar la continuidad del actual mandatario.

Durante la campaña, Lula defendió las políticas sociales de su gestión, la inversión pública y la protección de la Amazonía. También buscó instalar la elección como una disputa por la continuidad de sus programas sociales y la defensa de la democracia.

Por su parte, Flávio Bolsonaro planteó la necesidad de un cambio de rumbo y reunió el respaldo de sectores de derecha, en una contienda marcada por las diferencias sobre la economía, la seguridad y el papel del Estado.

Con este resultado, Lula afrontará un nuevo período de gobierno en un país dividido electoralmente. Entre los principales desafíos estarán sostener las políticas sociales, responder a las demandas económicas de la población y atender las preocupaciones vinculadas con la seguridad.

En el plano internacional, Brasil también deberá definir la continuidad de su estrategia de integración regional, el fortalecimiento del Mercosur y sus vínculos con las principales potencias económicas.

La victoria consolida a Lula como una de las figuras centrales de la política brasileña y abre una nueva etapa para el país, con el desafío de construir consensos en una sociedad marcada por la polarización.