Monteros lanza hoy el XXXIV Encuentro Nacional de Poetas, Escritores y Cantautores “Manuel Aldonate”

Monteros se prepara para una nueva edición del Encuentro Nacional de Poetas, Escritores y Cantautores “Manuel Aldonate”, una propuesta cultural que forma parte del calendario de actividades de la Capital Nacional de la Poesía.

La Municipalidad de Monteros y la Peña Cultural El Tejar convocaron a una conferencia de prensa para este lunes 26 de octubre, a las 19, en el Museo de la Caña de Azúcar “Bernabé Aráoz”, ubicado en calle Belgrano 475.

Durante la presentación se brindarán detalles del XXXIV Encuentro Nacional, que este año llevará como lema “Poesía azucarera: memoria que resiste e insiste”, una consigna que pone en el centro la memoria y la identidad vinculadas a la cultura azucarera.

La actividad reunirá a representantes del ámbito cultural y forma parte de la agenda con la que Monteros continúa fortaleciendo su lugar como referencia de la poesía y la literatura en el país.