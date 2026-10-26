La remodelación de la Terminal de Ómnibus avanza con 15 frentes de obra en simultáneo

Los trabajos de modernización y refuncionalización de la Terminal de Ómnibus de Tucumán Bernabé Aráoz continúan con intervenciones en distintos sectores del edificio. Actualmente, las tareas se concentran en la reorganización del estacionamiento, la renovación de espacios interiores y exteriores y la mejora de las instalaciones destinadas a los usuarios.

Por decisión del gobernador Osvaldo Jaldo, el Ministerio de Obras, Infraestructura y Transporte Público, conducido por el Ing. Marcelo Nazur, acompaña el desarrollo de esta obra que busca optimizar la infraestructura y brindar mejores servicios a quienes transitan diariamente por la terminal.

En el sector del estacionamiento se realizan demoliciones y la construcción de nuevos cordones para reorganizar la circulación vehicular y mejorar la disponibilidad de plazas, con una capacidad prevista de aproximadamente 100 lugares extra. También se llevan adelante inspecciones de las columnas para evaluar su renovación y trabajos de demolición y adecuación en la fachada.

En el interior del edificio, las tareas comprenden la demolición y reconstrucción de mampostería en distintos sectores, además de la refacción y refuncionalización de los baños del bloque 4, tanto para hombres como para mujeres, con intervenciones en revestimientos y artefactos sanitarios.

Entre los avances también se encuentra la enfermería, que está terminada y equipada, lista para su entrega, mientras que el destacamento policial ya se encuentra en funcionamiento. Asimismo, se trabaja en la reubicación del sector de encomiendas para adecuar los espacios a la nueva organización de la terminal.

La directora ejecutiva de la Terminal de Tucumán Bernabé Aráoz, Agustina Mirabella, explicó que los trabajos abarcan distintos puntos del predio y destacó: “Estamos mejorando la circulación del estacionamiento y renovando sectores fundamentales, como los baños, para brindar mejores condiciones a los usuarios. La enfermería ya está terminada y equipada, lista para ser entregada”.

Actualmente, la obra cuenta con 15 frentes de trabajo y alrededor de 60 personas abocadas a las tareas. Los distintos sectores se encuentran debidamente señalizados y las intervenciones se organizan para garantizar la seguridad de trabajadores y usuarios, sin interrumpir el normal funcionamiento de la terminal.

De esta manera, el Gobierno de Tucumán continúa con la puesta en valor de la Terminal de Ómnibus, con mejoras destinadas a optimizar la circulación, renovar las instalaciones y ofrecer espacios más funcionales para los pasajeros y el personal.