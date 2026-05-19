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19 May 2026

Pago del aguinaldo: el Gobierno volcará $350 mil millones al mercado

El ministro de Producción y Economía, Daniel Abad, anunció que el aguinaldo de los trabajadores de la administración pública provincial se pagará en junio. El gobernador Osvaldo Jaldo apunta a sostener la paz social mediante el cumplimiento de los salarios en tiempo y forma.

El funcionario explicó que la decisión formó parte de la planificación financiera del Ejecutivo y destacó el impacto económico que tendrá la inyección de recursos en la provincia.

En ese sentido, Abad precisó el alcance de la medida y el movimiento de fondos previsto: “Está asegurado el aguinaldo y, entre el sueldo del mes de mayo y el aguinaldo, aproximadamente unos $350 mil millones se volcarán al mercado”.

El ministro también describió el contexto social que atraviesan los trabajadores y el objetivo de la medida. En esa línea expresó: “La gente tiene dos problemas: uno, que no llega a fin de mes; y el otro, que está muy endeudada. Esperemos que el aguinaldo le sirva un poco para cancelar las deudas y otra parte para gastar”.

Desde el Ministerio de Producción y Economía señalaron que el pago del aguinaldo sostuvo la previsibilidad salarial y fortaleció la actividad económica provincial. La medida subrayó el acompañamiento del Gobierno para preservar la estabilidad y dinamizar el consumo interno

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