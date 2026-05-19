Crearon una app para completar el álbum del Mundial y ya causa furor en Tucumán



Estudiantes tucumanos de Ingeniería Informática y Programación crearon “YaLaNoLa”, una app web para ayudar a completar el álbum de figuritas del Mundial 2026. La plataforma ya se comparte masivamente entre coleccionistas.

En medio de la fiebre mundialista por el álbum de figuritas, dos jóvenes tucumanos decidieron usar la tecnología para resolver uno de los grandes problemas de los coleccionistas: organizar las repetidas y encontrar las que faltan. Así nació “YaLaNoLa”, una aplicación web creada por Guillermina y Nacho, estudiantes de la UNT oriundos de Tafí Viejo.

La idea surgió gracias a Santino, el hermano menor de Guillermina, quien comenzó a llenar el álbum del Mundial que se disputará en junio. Al notar la dificultad para llevar el control de las figuritas repetidas y las que aún faltaban, la pareja puso en práctica los conocimientos adquiridos en Ingeniería Informática y Programación para desarrollar una solución digital simple y accesible.

La plataforma, disponible en YaLaNoLa, permite organizar colecciones y facilitar los intercambios entre usuarios, algo que rápidamente despertó interés entre fanáticos de distintos puntos del país. Según contaron los creadores, la aplicación comenzó a difundirse de manera masiva a través de WhatsApp y en lugares de intercambio de figuritas.

“No esperábamos el apoyo que hemos recibido hasta el momento, sobre todo en Tafí Viejo y en distintos puntos de intercambio donde ya se fue promocionando la app”, señalaron los jóvenes, quienes además remarcaron el valor de la formación académica recibida en la Universidad Nacional de Tucumán.

“Esto no hubiera sido posible sin todo lo aprendido gracias a los profesores que nos incentivan a emprender y a aplicar la tecnología para resolver problemas reales de la vida diaria”, agregaron.

Mientras crece la ansiedad por el Mundial y miles de personas buscan completar el álbum, la iniciativa tucumana ya se posiciona como una herramienta útil y viral para los amantes de las figuritas.