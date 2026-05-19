Tragedia en Los Nogales: un joven murió calcinado y una embarazada lucha por su vida tras un incendio



El dramático incendio ocurrió durante la madrugada de este martes en una vivienda prefabricada ubicada sobre la ruta 9. Dos adolescentes de 17 años resultaron heridas y una de ellas permanece en estado crítico.

Un trágico incendio sacudió la madrugada de este martes en la localidad de Los Nogales, donde un joven de 22 años perdió la vida tras quedar atrapado dentro de una vivienda que fue consumida por las llamas. Además, dos adolescentes de 17 años resultaron heridas, una de ellas en estado crítico y con un embarazo de dos meses en riesgo.

El siniestro ocurrió alrededor de las 3 de la mañana en una casa prefabricada ubicada sobre calle Vieja, a la altura del kilómetro 1306 de la ruta nacional 9, en cercanías del galpón de Piato. Bomberos voluntarios de Los Nogales trabajaron intensamente para controlar el fuego mientras vecinos intentaban colaborar en medio de escenas de desesperación.

Según informaron fuentes policiales, en el lugar fue entrevistado Antonio Alexander Herrera, de 20 años, quien residía en la vivienda. El joven relató que logró escapar junto a su hermana menor y su novia, aunque dentro de la casa quedaron atrapados su madre, Miriam Valeria Romano, y su hermano Ezequiel Jesús Herrera. Horas más tarde, el cuerpo del joven fue hallado completamente calcinado entre los restos de la vivienda.

Las adolescentes heridas fueron identificadas como Lucía Fernanda Pucharras y Leonela Daiana Herrera, ambas de 17 años. Las jóvenes fueron trasladadas de urgencia al hospital Centro de Salud de San Miguel de Tucumán. El parte médico indicó que Lucía presenta quemaduras en el rostro, cuello y manos, además de compromiso en las vías respiratorias, una situación especialmente delicada debido a que cursa un embarazo de dos meses. En tanto, Leonela sufrió quemaduras en ambas manos y una herida cortante en la mano derecha.

De acuerdo con el testimonio brindado por Leonela, el incendio habría comenzado en el dormitorio donde se encontraban descansando. La adolescente señaló que, aparentemente, un desperfecto eléctrico en un calefactor habría desencadenado las llamas que rápidamente se expandieron por toda la vivienda.

Las jóvenes lograron escapar rompiendo una ventana en medio del fuego y fueron asistidas por vecinos que las trasladaron en un vehículo particular hasta el hospital. Mientras tanto, peritos y personal policial continúan trabajando para determinar las causas exactas de la tragedia que conmociona a toda la comunidad de Los Nogales.