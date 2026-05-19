A 50 años de la gloria: la Comercio de Monteros revive el histórico título nacional de vóley de 1976

En 1976, la Escuela Superior de Comercio de Monteros se consagró campeona nacional juvenil de vóley en los Juegos Interescolares. A medio siglo de aquella histórica conquista, la comunidad educativa homenajea a sus jugadores y profesores.

Hace 50 años, un grupo de jóvenes monterizos logró una de las gestas deportivas más importantes para la Escuela Superior de Comercio “Gral. José de San Martín” y para el deporte de la ciudad. En 1976, el equipo juvenil de vóley se consagró campeón nacional de los Juegos Interescolares, dejando una huella imborrable en la memoria de toda una generación.

Con esfuerzo, disciplina y un fuerte sentido de pertenencia, aquellos estudiantes defendieron los colores de la institución en una época donde el deporte escolar representaba mucho más que una competencia: era pasión, compañerismo y orgullo por la escuela y por Monteros. Medio siglo después, la comunidad educativa recuerda con emoción aquella conquista histórica.

El plantel campeón estuvo integrado por Oscar Amran, Celso Soria, Miguel Menéndez, José Álvarez, Enrique Racedo, Francisco Nieva, Héctor Mena, Emilio Núñez, Juan Carlos Ávila, José Gimena, Raúl Rosso y Julio Vázquez, quienes quedaron para siempre en las páginas doradas del deporte escolar monterizo.

Detrás de aquel logro también hubo un importante trabajo dirigencial y técnico. Las autoridades y cuerpo técnico estuvieron encabezados por el profesor director Mario Aníbal Serrano y el profesor Fernando Carrizo. La dirección técnica y preparación física estuvo a cargo de los profesores Oscar David, Eduardo Nieva y Enrique Andrade, pilares fundamentales en la formación y acompañamiento del equipo.

Además del histórico campeonato juvenil, la institución también destacó la gran actuación del equipo de Cadetes, que obtuvo el tercer puesto nacional ese mismo año, reafirmando el enorme nivel deportivo de la escuela en aquella época. El plantel estuvo conformado por Daniel Amran, Carlos Bertrand, Luis Soria, Alfredo Rodríguez, Francisco Serra, Carlos Soria, Oscar Dip, Fernando Gimena, Julio Gimena, Edgardo Núñez, Alejandro Mopty y Fernando Lazarte.

A 50 años de aquella conquista, el recuerdo sigue más vivo que nunca entre ex alumnos, docentes y vecinos de Monteros, que aún celebran una de las mayores alegrías deportivas de la Escuela Superior de Comercio.