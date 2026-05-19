La Provincia culmina una obra estratégica en la Ruta 331 con una inversión de $3.500 millones

La transformación y optimización de la red vial en Aguilares transita sus últimos metros. El Ministerio de Obras, Infraestructura y Transporte Público informó que la obra de repavimentación de la Ruta Provincial N° 331, en el tramo que atraviesa la ciudad de Aguilares, se encuentra prácticamente terminada. Los equipos técnicos intensifican los trabajos de demarcación vial y colocación de cartelería para dejar completamente habilitado este corredor clave, fundamental para el desarrollo productivo y la seguridad vial del sur tucumano.

El proyecto integral comprendió la recuperación técnica y repavimentación de 13,3 kilómetros de calzada, representando una inversión de 3.500 millones de pesos. Durante el último fin de semana las cuadrillas operativas trabajaron de forma continua en la señalización horizontal —aplicación de pintura especial para la demarcación sobre el asfalto—, tareas que concluyen durante la jornada de hoy.

En paralelo, se ejecuta la instalación de la señalización vertical con cartelería informativa y vial preventiva a lo largo de los casi 14 kilómetros del trazado, garantizando un tránsito moderno y seguro.

Esta obra de infraestructura forma parte del plan estratégico que impulsa el gobernador Osvaldo Jaldo para conectar las comunidades del interior y potenciar la competitividad de las economías regionales.

La ejecución del proyecto estuvo coordinada por la cartera de Obras Públicas, encabezada por Marcelo Nazur, y llevada adelante por la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), bajo la conducción de Pablo Díaz.

Al respecto, el ministro Marcelo Nazur destacó el impacto y la celeridad de los trabajos en la etapa de finalización: "siguiendo los lineamientos precisos del gobernador Osvaldo Jaldo, estamos completando una obra histórica para el sur provincial. La Ruta 331 es un corredor productivo y social estratégico esperado durante mucho tiempo. Con una inversión de 3.500 millones de pesos sostenida por la provincia, logramos recuperar más de 13 kilómetros de calzada. Los intensos trabajos de pintura del fin de semana y la cartelería que se coloca hoy nos permiten decir que la obra está casi lista para ser disfrutada por todos los tucumanos".

Con la inminente finalización de la Ruta 331 el Estado provincial reafirma su compromiso de dotar a Tucumán de rutas modernas, seguras y confiables. La optimización de este acceso agilizará los tiempos de traslado para los vecinos de Aguilares y sus zonas de influencia, además de consolidar un corredor logístico seguro que impulsará el transporte de la producción local y fortalecerá la seguridad vial general del sur tucumano.