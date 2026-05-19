martes 19 de mayo de 2026
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19 May 2026 🔥 tendencia

Monteros suma un nuevo estacionamiento gratuito para motos en pleno centro

El espacio fue habilitado por la Dirección de Tránsito y funcionará sobre calle 25 de Mayo al 300 con horarios amplios para facilitar el orden vehicular.

La Municipalidad de Monteros habilitó un nuevo estacionamiento gratuito para motos en calle 25 de Mayo 379. El espacio funcionará de lunes a sábado y busca mejorar la circulación y el orden en el microcentro.

Según se informó oficialmente, el estacionamiento funcionará de lunes a viernes de 7 a 22 horas, mientras que los sábados estará disponible de 8 a 13 horas. La medida apunta a mejorar el ordenamiento vehicular y brindar una alternativa segura y accesible para quienes utilizan motos como medio de transporte diario.

Desde el área de Tránsito destacaron que esta iniciativa busca optimizar la circulación en sectores de alta concurrencia y aportar mayor organización en el casco céntrico, teniendo en cuenta el importante crecimiento del parque automotor de motocicletas en la ciudad.

El nuevo espacio ya se encuentra habilitado y disponible para todos los conductores de motos que necesiten estacionar en cercanías del centro comercial y administrativo de Monteros.

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