La búsqueda de Moyano sigue en el Ñuñorco sin fecha de finalización y con nuevos especialistas

Las autoridades confirmaron que el operativo seguirá activo y que no existe un plazo establecido para finalizar las tareas.

El ministro de Seguridad provincial, Eugenio Agüero Gamboa, aseguró que están garantizados los recursos necesarios para sostener el despliegue. "El operativo va a culminar encontrándolo", afirmó, y remarcó que la búsqueda no será suspendida.

Los investigadores trabajan sobre dos registros obtenidos de una antena de telefonía celular que podrían ayudar a delimitar las zonas de interés. Sin embargo, la información técnica debe complementarse con recorridos terrestres en una montaña atravesada por grietas, cuevas, quebradas y desniveles pronunciados.

La nieve, la lluvia y los bancos de niebla representan obstáculos adicionales para los rescatistas, que deben adaptar sus movimientos a condiciones meteorológicas cambiantes.

Reorganizan los rastrillajes en las zonas más difíciles

Milciades Ávila, subdirector del Grupo Cero, explicó que la búsqueda requiere una planificación permanente debido a las características del terreno y a la participación de distintas fuerzas de seguridad.

El especialista descendió temporalmente de la montaña para intervenir en nuevas reuniones de coordinación y definir los próximos recorridos.

"Muchas veces, sin planificación, no podemos llegar a una búsqueda exitosa, más tratándose de este tipo de ambiente, que es bastante agresivo", señaló.

Según detalló Ávila, observar el Ñuñorco desde Tafí del Valle no permite comprender la complejidad que enfrentan quienes deben caminarlo.

"Muchas veces uno ve un panorama desde abajo, a 100 o 200 metros, pero la realidad es muy diferente cada vez que uno lo camina", advirtió.

Los rescatistas encuentran cuevas, grietas profundas, quebradas abruptas y sectores de vegetación que dificultan la visibilidad. En algunos puntos, un obstáculo conduce a otro y obliga a modificar los recorridos previstos.

La búsqueda se concentra principalmente en el cono sureste del cerro, con especial atención en el sector este y en las áreas que conducen hacia El Indio y la Ciudad del Portugués.

Para inspeccionar determinados sectores es necesario contar con personal capacitado en desplazamientos por terrenos de montaña, ya que existen lugares a los que no se puede acceder desde los senderos habituales.

"Se necesita gente especializada en este tipo de búsquedas que pueda acceder. Se está tratando de bajar hacia esas zonas de difícil acceso para realizar un buen avistaje", explicó Ávila.

Los dos registros de la antena telefónica

Otro de los elementos que orientan el operativo son los datos obtenidos del teléfono celular de Moyano.

Ávila confirmó que se detectaron dos registros de conexión con una antena telefónica durante una misma jornada. Esa era la última información de ese tipo disponible al momento de sus declaraciones.

El análisis está a cargo de especialistas del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) y del área telemática de la Policía de Tucumán.

Los datos permiten establecer referencias geográficas para orientar los rastrillajes, aunque no necesariamente determinan una ubicación exacta.

"Uno, a través del impacto de la antena telefónica, puede marcar un tono de búsqueda, pero cuando llegás a ese punto te encontrás con una inmensidad y una realidad muy diferente", explicó el subdirector del Grupo Cero.

Por ese motivo, los investigadores mantienen abiertas distintas hipótesis y continúan evaluando tanto las áreas ya inspeccionadas como otros sectores de la montaña.

La nieve y la niebla complican el operativo

El clima es otro de los factores que condicionan las tareas. En el Ñuñorco, los bancos de niebla pueden aparecer en pocos minutos y reducir considerablemente la visibilidad.

Agüero Gamboa explicó que durante aproximadamente tres días las condiciones habían permitido avanzar con mayor normalidad, pero luego volvieron las precipitaciones y la nieve.

Esa situación afectó los recorridos terrestres y limitó la utilización de drones y helicópteros.

Ávila relató que, durante uno de sus descensos, la cumbre había amanecido despejada, con una temperatura cercana a los cuatro grados alrededor de las seis de la mañana. Sin embargo, la niebla comenzó a cubrir el terreno mientras avanzaba hacia sectores más bajos.

En otra jornada, una ventana de buen tiempo permitió trasladar en helicóptero a efectivos policiales, integrantes del Grupo Cero, personal de Gendarmería y operadores de drones hacia una zona donde continuarían los trabajos.

El especialista también contó que una nevada había cubierto las carpas y los elementos del campamento durante la noche.

"Uno puede ver el pronóstico diario y, sin embargo, el clima se presenta de otra manera", sostuvo.

Las autoridades remarcaron que la seguridad de los rescatistas es una prioridad. Cuando las condiciones impiden avanzar con visibilidad suficiente, algunas tareas deben detenerse o limitarse para evitar nuevos accidentes.

Más fuerzas, perros entrenados y drones

El operativo cuenta con la participación de efectivos de la Policía de Tucumán, el Grupo Cero, Gendarmería Nacional, bomberos voluntarios y personal especializado de otras provincias.

También se incorporaron perros entrenados para búsquedas en zonas de altura y equipos de drones destinados a observar sectores de difícil acceso cuando el clima permite su utilización.

El ministro de Seguridad destacó la colaboración de efectivos de Catamarca que llegaron con canes especializados y el trabajo de Gendarmería con dispositivos aéreos.

Por su parte, Ávila informó que estaba prevista la llegada de un equipo especializado procedente de Mendoza para reforzar las tareas en la montaña.

La planificación contempla volver a recorrer lugares que ya fueron inspeccionados, ampliar las observaciones en quebradas y definir nuevas incursiones según la información técnica disponible.

La búsqueda continuará sin un plazo de finalización

Mientras se profundizan los rastrillajes, las autoridades mantienen abierta la posibilidad de encontrar a Moyano con vida.

Agüero Gamboa mencionó entre las hipótesis que el hombre haya conseguido refugiarse en algún sector de la montaña o desplazarse hasta una zona habitada.

Por el momento, no hay información concluyente sobre su paradero. Los equipos continuarán trabajando sobre los sectores considerados prioritarios, con especial atención en las zonas de difícil acceso y en los datos aportados por la investigación telefónica.

Las autoridades reiteraron que el operativo seguirá adelante y que la búsqueda de Raúl Moyano no tiene una fecha prevista de finalización.