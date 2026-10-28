Familiar de un conocido delincuente de Monteros entregó los objetos robado a la policía

Efectivos de la Comisaría Monteros recuperaron este martes una escalera y tres perfiles de hierro que habían sido sustraídos en un robo de elementos de construcción, luego de una serie de averiguaciones que permitieron identificar al presunto autor y localizar los objetos.

La investigación se inició a partir de la denuncia del hecho. Personal del Área Investigativa G-2 realizó un relevamiento de cámaras de seguridad que permitió reconocer al sospechoso, señalado en el informe policial como un delincuente conocido en la ciudad y con antecedentes policiales.

A partir de averiguaciones reservadas, los investigadores también lograron establecer el domicilio donde se encontraban los elementos sustraídos. Finalmente, una persona de su entorno familiar hizo entrega voluntaria de la escalera y los tres perfiles de hierro.

El procedimiento fue dirigido por el subcomisario Mario Acosta, a cargo de la Comisaría Monteros, y supervisado por el jefe de la Unidad Regional Oeste, comisario general Marcos Goane.