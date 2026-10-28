Familiar de un conocido delincuente de Monteros entregó los objetos robado a la policía
El procedimiento fue realizado por personal de la Comisaría Monteros tras una investigación que incluyó el relevamiento de cámaras de seguridad. Los elementos fueron entregados voluntariamente por un familiar del sospechoso.
Efectivos de la Comisaría Monteros recuperaron este martes una escalera y tres perfiles de hierro que habían sido sustraídos en un robo de elementos de construcción, luego de una serie de averiguaciones que permitieron identificar al presunto autor y localizar los objetos.
La investigación se inició a partir de la denuncia del hecho. Personal del Área Investigativa G-2 realizó un relevamiento de cámaras de seguridad que permitió reconocer al sospechoso, señalado en el informe policial como un delincuente conocido en la ciudad y con antecedentes policiales.
A partir de averiguaciones reservadas, los investigadores también lograron establecer el domicilio donde se encontraban los elementos sustraídos. Finalmente, una persona de su entorno familiar hizo entrega voluntaria de la escalera y los tres perfiles de hierro.
El procedimiento fue dirigido por el subcomisario Mario Acosta, a cargo de la Comisaría Monteros, y supervisado por el jefe de la Unidad Regional Oeste, comisario general Marcos Goane.