Carga de certificados de Actividades de Extensión Formativa en Progresar

La Coordinación de Becas Progresar Tucumán informó que se extenderá de manera excepcional el plazo para la carga de certificados de Actividades de Extensión Formativa (AEF) correspondientes a estudiantes de la Segunda Convocatoria de Progresar Obligatorio 2026.

La decisión fue adoptada debido a demoras en la actualización de los estados de postulación en la plataforma oficial de Nación. Actualmente, numerosos beneficiarios ya perciben la beca, pero aún no visualizan la condición de "adjudicado", requisito indispensable para poder acceder al apartado donde se cargan las actividades realizadas.

De esta manera, los estudiantes de la Segunda Convocatoria tendrán tiempo hasta el 15 de noviembre de 2026 para presentar sus certificados.

Por su parte, los estudiantes de la Primera Convocatoria mantienen el cronograma original y podrán realizar la carga de la documentación hasta el 30 de octubre de 2026.

Más de 22.000 estudiantes ya están habilitados

Desde Progresar Tucumán informaron que actualmente más de 22.000 estudiantes tucumanos adjudicados ya pueden informar sus Actividades de Extensión Formativa, ya que figuran correctamente como beneficiarios en la plataforma y perciben regularmente la beca desde principio de año.

Las actividades válidas incluyen talleres, cursos, charlas, ferias de ciencias, proyectos educativos, actividades culturales, deportivas, comunitarias, parlamento juvenil, medios escolares, educación solidaria y otras propuestas formativas desarrolladas durante el ciclo lectivo.

Los estudiantes deben ingresar a su cuenta de Mi Argentina y cargar una foto o archivo digital del certificado obtenido. Posteriormente, la institución educativa deberá validar la documentación en la plataforma oficial.

Desde la coordinación provincial solicitaron a las escuelas continuar acompañando y difundiendo esta información para garantizar que todos los estudiantes puedan completar el trámite en tiempo y forma y acceder a las cuotas estímulo previstas por el programa.