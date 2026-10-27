Monteros lanzó el Encuentro Nacional de Poetas, Escritores y Cantautores Manuel Aldonate

Monteros pone en marcha edición del Encuentro Nacional de Poetas, Escritores y Cantautores “Manuel Aldonate”, una propuesta que reúne durante cuatro jornadas a artistas y escritores de distintos puntos del país para compartir poesía, literatura, música y reflexiones sobre la memoria y la identidad azucarera.

La presentación oficial se realizó en el Museo Municipal de la Caña de Azúcar, con la presencia del legislador Francisco “Pancho” Serra; las concejalas Adriana Boffano y Belén Serra; el concejal Mauricio Ovejero; el director de Cultura, Julio Paz; funcionarios municipales; el presidente de la Peña Cultural El Tejar, Marcos “Pocho” Martínez; la profesora Graciela Aldonate y público en general.

Bajo el lema “Poesía azucarera: memoria que resiste e insiste”, el encuentro propone recuperar, a través de la palabra y las expresiones artísticas, la historia de los ingenios tucumanos y las huellas que dejaron en la comunidad.

Durante la presentación, el legislador Francisco Serra destacó la emotividad de la jornada, que incluyó versos de Manuel Aldonate, la participación del cantautor Coqui Sosa y un mensaje sobre la crisis provocada por el cierre de los ingenios azucareros.

El acto inaugural se realizará este miércoles 28 de octubre, a las 19.30, en la plaza Bernabé Aráoz. En caso de lluvia, la actividad se trasladará al Salón de las Mujeres Monterizas, ubicado en Leandro Aráoz 271. La programación contempla intervenciones poéticas, presentaciones musicales y un homenaje al cantautor y poeta riojano Pancho Cabral.

Durante las jornadas siguientes habrá encuentros entre escritores, rondas de poemas, presentaciones de libros, actividades en escuelas, espacios musicales y propuestas vinculadas con la memoria del azúcar. Uno de los momentos destacados será la actividad “Zafreros”, prevista para el viernes 30 en el Museo del Azúcar, con una exposición fotográfica, recitado, música y baile, a 60 años del cierre de los ingenios azucareros en Tucumán.

El encuentro finalizará el sábado 31 con una peña poético-musical y la lectura del Manifiesto “Manuel Aldonate” 2026.

De esta manera, Monteros vuelve a convertirse en punto de reunión para poetas, escritores y cantautores de distintas provincias, reafirmando su identidad como Capital Nacional de la Poesía y el lugar de la cultura en la memoria colectiva.