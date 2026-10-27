Jaldo sobre la presentación de la oposición: “Se quiere sacar de la cancha a un candidato”

El gobernador Osvaldo Jaldo se refirió este martes a la presentación judicial que referentes de sectores de la oposición anunciaron ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) para solicitar la declaración de inconstitucionalidad del artículo 90 de la Constitución provincial. El Primer Mandatario defendió la vigencia de la norma, cuestionó los argumentos de los sectores opositores y ratificó su disposición a respetar la decisión judicial.

Durante una conferencia de prensa, Jaldo comenzó diciendo que el artículo forma parte de la Constitución sancionada en 2006. "Toda la gestión de los 3 poderes del Estado hemos venido basándonos nuestros nuestras decisiones institucionales y respetando nuestra constitución provincial”, expresó.

El Gobernador explicó que el artículo 90 establece las condiciones de los mandatos y las reelecciones para los cargos de gobernador y vicegobernador. En ese sentido, consideró que la disposición no presenta ambigüedades que justifiquen una interpretación judicial.

“Lo único que hay que hacer es cumplir con la letra de la constitución provincial. Y así lo han venido haciendo los vicegobernadores y los gobernadores que han pasado estos últimos cinco períodos”, manifestó.

En esa linea, Jaldo también señaló que el sistema de mandatos y reelecciones alcanza a otros cargos electivos de la provincia, como comisionados comunales, intendentes, concejales y legisladores. Por ese motivo, rechazó que las posibilidades de reelección de las autoridades provinciales representen un privilegio. "Todos aquellos cargos institucionales elegidos por la voluntad del pueblo tucumán tienen derecho a un mandato y a una relección. No hay ningún lugar a mal interpretación, ni por políticos ni por integrantes de diferentes poderes judiciales. Si en estos casos hubiese un vacio o que la constitución no lo describa como corresponde, los jueces están para interpretar no solo la constitución, sino también las normas legales como son las leyes", afirmó.

La división de poderes y el alcance de la presentación

El Primer Mandatario cuestionó que la presentación judicial contabilizara períodos consecutivos en la vicegobernación y la gobernación como si correspondieran a una misma función. Sostuvo que ambos cargos tienen responsabilidades diferentes y pertenecen a poderes distintos del Estado.

“El vicegobernador ha sido elegido para conducir uno de los poderes del estado, porque ustedes saben que el Estado provincial y el Estado nacional está compuesto por 3 poderes, Poder judicial, poder Legislativo y poder Ejecutivo”, explicó.

"Parecería que quienes firmaron o avalaron esta presentación, lo toman al Vicegobernador y al Gobernador como una sola cosa. Esto es instrucción cívica de un colegio secundario del 2º, 3º año, como máximo", sostuvo y remarcó la necesidad de respetar la división de poderes y señaló que el vicegobernador preside el Poder Legislativo, mientras que el gobernador conduce el Poder Ejecutivo.

Para Jaldo, "la presentación carece de tantas falencias que nos llevaríamos toda la mañana poder enumerarlas. Pero como hombre de la democracia, estamos sujetos a las decisiones de la justicia federal, de la justicia provincial, o de dónde corresponda analizar este planteo".

Jaldo también cuestionó la oportunidad de la iniciativa opositora y consideró que la presentación estuvo dirigida a limitar sus posibilidades electorales de cara al 9 de mayo.

"Se quiere sacar de la cancha a un candidato. Si bien se ataca el artículo 90, pero va dirigido a una sola persona, va dirigido a, quien saben con 6 meses de anticipación, estos sectores de la oposición que firmaron ya saben qué espacio político va a ganar el 9 de mayo. Si no, no hay otra explicación en este tipo de presentación, porque ya hay gobernadores y vicegobernadores que han venido trabajando con esta constitución", remarcó.

Sobre el final, Jaldo afirmó que acatará la decisión judicial: "Estoy a disposición de la Justicia, y lo que la Justicia decida lo voy a acatar, pero lo que no voy a dejar de manifestar, que esto va dirigido al candidato con mayores posibilidades”.

En el cierre de su declaración, Jaldo respondió a las críticas del diputado nacional Mariano Campero sobre su situación jurídica y reiteró su interpretación del escenario electoral tucumano.

“El manifiesta que el Gobernador está flojo papeles. Yo, con mucho respeto, les digo que ellos están cortos de papeles y muy blanditos de cuerpo. Esta presentación no hace más que reconocer y corroborar los resultados de las elecciones del 9 de mayo", cerró.

De la conferencia participaron la fiscal de Estado, Gilda Pedicone de Valls; el ministro de Economía, Daniel Abad; el ministro de Salud, Luis Medina Ruiz; la ministra de Educación, Susana Montaldo; el ministro de Desarrollo Social, Federico Masso; el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa; el ministro de Obras Públicas, Marcelo Nazur; el secretario general de la Gobernación, Federico Nazur; el secretario de Producción, Eduardo Castro.