martes 27 de octubre de 2026
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27 Oct 2026

Monteros realizará la Expo Empleo 2026 para vincular a empresas y trabajadores

La actividad se desarrollará desde las 15:00 horas en el Salón de Mujeres Monterizas

Con el objetivo de generar oportunidades laborales y promover el desarrollo profesional de los vecinos, el próximo martes 27 de octubre se llevará a cabo la Expo Empleo 2026 en la ciudad de Monteros.

La actividad se desarrollará desde las 15:00 horas en el Salón de Mujeres Monterizas, ubicado en Leandro Aráoz 270, y se presenta como un espacio de encuentro entre empresas, instituciones y personas interesadas en ingresar o crecer dentro del mercado laboral.

Durante la jornada, los asistentes podrán acercar sus currículums, conocer propuestas de empleo, establecer contacto con empleadores y acceder a información sobre perfiles laborales demandados en distintos sectores productivos y de servicios.

La iniciativa busca fortalecer los vínculos entre quienes buscan una oportunidad laboral y las empresas que apuestan al talento local, favoreciendo la inserción laboral y el desarrollo de nuevas oportunidades para los habitantes de Monteros y la región.

La Expo Empleo 2026 cuenta con la organización conjunta de la Dirección de Empleo de la Municipalidad de Monteros, el Honorable Concejo Deliberante y el Instituto Superior San Cristóbal.

Desde la organización recomiendan a los interesados asistir con su currículum vitae actualizado para aprovechar al máximo esta oportunidad de contacto directo con potenciales empleadores.

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