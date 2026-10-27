Más de 1500 estudiantes participaron de una jornada sobre emprendedurismo

El encuentro se realizó en el Teatro Mercedes Sosa y reunió a jóvenes de escuelas secundarias con referentes del sector empresarial. La iniciativa cuenta este año con 26 empresarios mentores y 450 estudiantes que reciben acompañamiento directo para desarrollar sus propios proyectos.

Más de 1.500 estudiantes secundarios participaron de una nueva edición de ELEVATE TUCUMÁN en el Teatro Mercedes Sosa, donde compartieron una jornada de aprendizaje, experiencias inspiradoras y contacto directo con el mundo empresarial. La propuesta busca despertar el espíritu emprendedor de las nuevas generaciones y brindarles herramientas para transformar sus ideas en proyectos concretos.

La iniciativa es impulsada por empresarios locales y articula el trabajo del sector privado con el sistema educativo y el Gobierno provincial. En esta edición, 26 empresarios acompañan como mentores a 450 estudiantes, principalmente de escuelas públicas del interior tucumano, en un proceso que les permite desarrollar emprendimientos y conocer los desafíos que implica llevarlos a la práctica.

El programa muestra un crecimiento respecto de su primera edición, realizada en 2025, cuando participaron 10 empresarios mentores y 150 jóvenes recibieron acompañamiento directo. A través de este proceso, los estudiantes trabajan en la elaboración de productos, la identificación de oportunidades, el marketing, la logística, el cálculo de costos y la evaluación de la viabilidad de sus propuestas.

Durante la jornada se compartieron experiencias de jóvenes que ya trabajan en iniciativas propias. Entre ellas, estudiantes de Tafí Viejo presentaron un proyecto de champú sólido que busca reducir el desperdicio de agua y la contaminación provocada por los envases plásticos. La propuesta refleja cómo los conocimientos adquiridos pueden aplicarse a la búsqueda de soluciones para problemáticas cotidianas.

El presidente de Elevate Tucumán y vicepresidente de Legales de Mercado Libre, Jacobo Cohen Imach, destacó el compromiso de los empresarios que participan como mentores y la importancia de acercar nuevas perspectivas a los estudiantes antes de finalizar sus estudios secundarios. El objetivo, explicó, es que los jóvenes descubran el emprendedorismo como una alternativa posible para su futuro y encuentren orientación para llevar adelante sus ideas.

Por su parte, el gerente general de Yuhmak e impulsor de la iniciativa, Matías Matuk, explicó que el proceso de mentoría permite a los estudiantes experimentar distintas etapas de un emprendimiento, desde el diseño de un producto hasta su comercialización. También destacó la importancia de fortalecer la confianza de los jóvenes, acercarlos a las empresas y ayudarlos a reconocer oportunidades en sus propias comunidades.

La ministra de Educación, Susana Montaldo, resaltó el valor de esta articulación para que los estudiantes reconozcan sus capacidades, aprendan a trabajar en equipo y adquieran conocimientos prácticos vinculados con la actividad empresarial. En ese sentido, señaló que estas experiencias resultan especialmente importantes para las escuelas ubicadas en zonas donde el acceso al mundo empresarial es más limitado.

La funcionaria también recordó que la cartera educativa trabaja con 30 escuelas secundarias en la actualización de sus programas, con el objetivo de ampliar los espacios optativos e incorporar talleres que respondan a los intereses y las habilidades de los estudiantes.

La actividad contó con la participación del ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado; el representante de Tucumán en el Consejo Federal de Inversiones, Pedro Sandilli; el secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales, Raúl Albarracín; el secretario de Acción Política y Comunitaria, Daniel García; el titular del IPACyM, Regino Racedo; el director de Administración, Gonzalo Fernández; intendentes; delegados comunales; el director de Acción Política, Coqui Sosa; el asesor de la Secretaría de Acción Política y Comunitaria, Juan Carlos Racedo; y el CEO de Notnini, Marco Canevaro, entre otras autoridades y referentes del sector privado.

Con esta propuesta, el Gobierno de Tucumán, bajo la conducción del gobernador Osvaldo Jaldo, promueve el vínculo entre educación y empresas para que los jóvenes puedan desarrollar sus capacidades, concretar sus proyectos y generar nuevas oportunidades de trabajo en la provincia.