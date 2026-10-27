Dos mujeres resultaron heridas en un choque entre motocicletas en la ruta 325

Un siniestro vial entre dos motocicletas dejó a dos mujeres con politraumatismos múltiples en la ruta provincial 325, a la altura de Monteros Vóley.

De acuerdo con las prineras informaciones, una motocicleta Gilera Smash de 110 cilindradas era conducida por Caren Costilla, de 23 años, quien circulaba en sentido este-oeste. Por causas que se tratan de establecer, choco con una Yamaha YBR de 125 cilindradas, en la que viajaban Fabricio Gómez, de 24 años, y Eugenia Ale, de 22, también en sentido este-oeste.

Como consecuencia del impacto, las dos mujeres sufrieron politraumatismos múltiples. Ambas fueron asistidas y trasladadas por el servicio de emergencias 107 al Hospital Regional General Lamadrid para recibir una mejor atención médica.

En el lugar trabajaron personal de Defensa Civil, el servicio de emergencias 107 y efectivos policiales. Las causas del siniestro son materia de investigación.