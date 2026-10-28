Vuelven las lluvias a Tucumán, pero subirá la temperatura: cómo estará el tiempo hasta el domingo

Tucumán tendrá días con cambios en las condiciones meteorológicas: las lluvias volverán a ganar protagonismo entre el miércoles 28 y el jueves 29 de octubre, pero luego llegará una mejora acompañada por un aumento de las temperaturas. Así lo anticipó el meteorólogo Cristofer Brito, quien señaló que las precipitaciones se concentrarán principalmente en los primeros días del período.

Para hoy se espera tiempo inestable. Durante la mañana podrían registrarse lluvias y lloviznas débiles y aisladas en algunos sectores de la llanura tucumana y el pedemonte. Hacia la tarde y la noche aumentará la inestabilidad, con precipitaciones de intensidad moderada y la posibilidad de alguna tormenta aislada.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene una alerta que, según el pronóstico de Brito, estará vigente entre las 18 y la medianoche del miércoles. Durante ese período podrían desarrollarse algunas tormentas fuertes de manera puntual, por lo que se recomienda tomar precauciones.

El jueves continuará la inestabilidad, con lluvias, lloviznas y mejoramientos temporarios. Sin embargo, hacia la noche las condiciones comenzarán a mejorar de manera más definitiva, con nubosidad en disminución durante la madrugada del viernes. La temperatura máxima para esa jornada se ubicará entre los 22 y 23 grados.

El viernes 30 marcará el regreso de condiciones más estables, con cielo parcialmente cubierto y mayor presencia de sol. También comenzará a sentirse el aumento térmico, con una máxima estimada de entre 26 y 27 grados. Hacia la tarde-noche no se descarta algún chaparrón aislado debido al calor y la humedad que permanecerán en el ambiente.

Para el sábado 31 se espera buen tiempo durante gran parte del día, aunque hacia la noche podría producirse un nuevo incremento de la inestabilidad. Brito señaló que podrían registrarse chaparrones y tormentas aisladas, principalmente en el norte de la provincia, en zonas como Trancas, Burruyacú y posiblemente Tafí Viejo. La máxima rondará los 28 grados.

El domingo 1 de noviembre comenzaría con condiciones de buen tiempo y cielo parcialmente cubierto. Las temperaturas continuarán en ascenso, con máximas estimadas de entre 28 y 29 grados.

De esta manera, el pronóstico anticipa que las lluvias estarán concentradas principalmente entre el miércoles y el jueves, mientras que desde el viernes volverán las jornadas más cálidas y típicamente primaverales. Las precipitaciones posteriores serían más aisladas y se presentarían, sobre todo, en zonas de montaña.